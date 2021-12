Maurizio Sarri mediamente soddisfatto quello che esce dal Ferraris dopo la vittoria per Milinkovic, mentre su Immobile... È unmediamente soddisfatto quello che esce daldopo la vittoria per 3-1 della sua Lazio con la Samp . Sono stati fatti degli errori in fase difensiva, ma solo e soltanto dal momento in cui i biancocelesti sono rimasti in 10. Prima la squadra aveva giocato, e gestito, molto bene ( le pagelle ). Errore dell'arbitro aggiunge sul rosso a, mentre su Immobile...

Loro hanno recuperato più di noi

I primi 20 minuti della ripresa erano ben gestiti, venivamo da una partita giocata 68 ore fa e loro avevano un vantaggio perché avevano molte ore in più di recupero. Le difficoltà sono arrivate solo quando eravamo in inferiorità numerica

Il rosso a Milinkovic

Sull'espulsione di Milinkovic mi sa che la pazienza l'abbia persa l'arbitro, mi sembra una situazione di talmente facile gestione per un arbitro esperto che poteva non perdere la pazienza. Posso dirti anche le parole esatte: 'Non hai visto un c***o'. Per un arbitro esperto una discussione così poteva essere gestita senza ricorrere ai cartellini. Se Milinkovic-Savic è stato un po' ingenuo, Fabbri è stato un po' precipitoso

Atteggiamento della squadra aggressivo?

Eravamo anche più ordinati e l'ordine ti facilita la fase difensiva. Siamo stati più ordinati di giovedì. Anche con l'Udinese comunque c'erano degli ottimi spunti come il secondo tempo, molto simile al primo di oggi. Ora ci sono risultati diversi rispetto al passato, tutte le squadre subiscono più gol rispetto a 5 anni fa

Immobile esulta per il gol in Sampdoria-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sta migliorando la difesa?

Siamo al punto che non ci alleniamo mai, il problema è quello. Gli allenamenti di linea se va bene ne facciamo uno al mese, questo lavoro ci manca e lavoriamo molto sui filmati. Siamo ancora nella fase dove facciamo una partita di questo tipo e una dove ci disuniamo. I tanti gol presi non sono ad imputare soltanto alla fase difensiva. È soddisfatto però dell'apprendimento della sua squadra Siamo in una fase di alti e bassi, poi ci sono momenti in cui si torna indietro. Questo dipende dal fatto che non ci alleniamo mai, io faccio il regista televisivo

Come sta Immobile?

Aveva un problema al ginocchio, devo capire se una botta o meno

