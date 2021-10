Dzeko entra dalla panchina e si prende sulle spalle un'Inter a un passo dal crollo: gol dopo pochi dall'ingresso in campo e rigore procurato per ribaltare il Sassuolo. Inzaghi va alla sosta con un 2-1 pesantissimo , dopo i pari contro Atalanta e Shakhtar. Ecco i voti dei protagonisti della sfida del Mapei Stadium.

Classifiche e risultati

Serie A Sassuolo-Inter, moviola: Handanovic da rosso? Netto il rigore su Dzeko UN' ORA FA

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Andrea CONSIGLI 5,5 - Nel primo tempo si fa trovare pronto sui tiri da fuori dell'Inter e imposta bene la costruzione dal basso con piedi impeccabili. Nella ripresa non può nulla sul colpo di testa di Dzeko, ma parte in ritardo in occasione del rigore sul bosniaco

Mert MULDUR 5,5 - Si perde Perisic nel finale

Vlad CHIRICHES 5,5 - Nella prima parte di gara non passa niente dalle sue parti, quando entra Dzeko tutto il contrario

Gian Marco FERRARI 5,5 - Copia-incolla da Chieriches

ROGERIO 6 - Non si ferma un secondo: un pendolino sulla sinistra

Davide FRATTESI 6 - Tanta quantità, un po' meno qualità (dall'86' SCAMACCA S.V.)

Maxime LOPEZ 6,5 - Recupera una quantità industriale di palloni, vincendo duelli ovunque sull'erba del Mapei. Si spegne un po' nel finale, ma non fa rimpiangere Locatelli

Domenico BERARDI 7 - Incontenibile. E' freddo dal dischetto sigillando il settimo centro in carriera alla squadra che tifava da bambino. Più tardi sfiora l'eurogol al volo da calcio d'angolo: solo una super-parata di Handanovic gli nega la corsa al Puskas. L'ultimo ad arrendersi del Sassuolo

Filip DJURICIC 6,5 - Si muove bene tra le linee e sfiora anche il 2-0. Esce dopo aver dato tutto (dal 75' TRAORE' S.V.)

Gregoire DEFREL 6,5 - Compie un miracolo nell'area piccola su un tiro-cross di Dumfries sventato in extremis. Allo scadere del primo tempo si ritrova a tu per tu con Handanovic, ma non riesce a sfruttare l'occasione per un intervento (al limite) del portiere (dal 63' RASPADORI 5,5 - Entra quando l'inerzia della gara è ormai nerazzurra, è vero, ma lui non fa nulla per ribaltarla)

Jeremie BOGA 6,5 - Una spina nel fianco per la retroguardia interista: Skriniar e Dumfries non riescono a contenerlo nella prima ora di gioco. Nel finale manca la benzina

All. Alessio DIONISI 6 - Il suo Sassuolo parte fortissimo, sfiora il 2-0 e protesta per il finale "thrilling" di primo tempo. Nel secondo i neroverdi accusano la stanchezza e i cambi di Inzaghi. La profondità delle panchine ha fatto la differenza.

Edin Dzeko Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 7 - Succede di tutto dalle sue parti: lo sloveno si traveste da Superman sul missile al volo di Berardi ed evita il 2-0 di Djuricic. Sul rigore intuisce la direzione, ma non ci arriva. Sull'episodio da moviola poco prima dell'intervallo se la cava con l'esperienza Succede di tutto dalle sue parti: lo sloveno si traveste da Superman sul missile al volo di Berardi ed evita il 2-0 di Djuricic. Sul rigore intuisce la direzione, ma non ci arriva. Sull'episodio da moviola poco prima dell'intervallo se la cava con l'esperienza anche se i dubbi rimangono

Milan SKRINIAR 5 - Abbocca alla finta di Boga intervenendo in ritardo sulla gamba dell'ivoriano. Errore imperdonabile

Stefan DE VRIJ 5 - Svirgola un retropassaggio spalancando il campo a Defrel allo scadere del primo tempo. Giornata no per la coppia slovacco-olandese

Alessandro BASTONI 6 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione anche se è il più positivo del reparto difensivo di Inzaghi (dal 57' DIMARCO 6,5 - Molto propositivo in attacco: le sue fiammate spaccano la difesa emiliana nell'ultima mezz'ora)

Denzel DUMFRIES 5,5 - Soffre tantissimo le incursioni di Boga ed è meno incisivo del solito negli ultimi 30 metri. Anche se una delle rare occasioni nerazzurre del primo tempo arriva proprio dalla sua parte (dal 56' DARMIAN 6 - Dà maggiore sicurezza in difesa)

Nicolò BARELLA 6 - Pronti-via sfiora l'1-0 con un missile a pochi centimetri dal palo ed è l'unico a provarci quando l'Inter è in svantaggio. Paradossalmente si sgonfia nel finale quando i nerazzurri volano sulle ali dell'entusiasmo. Mezzo voto in meno per il pallone perso in occasione del rigore del Sassuolo

Marcelo BROZOVIC 6,5 - In generale si vede poco, ma quando i ritmi si alzano si butta nella mischia. E non ce n'è per nessuno

Hakan CALHANOGLU 5 - Altro flop per l'ex rossonero, sempre dietro l'uomo, mai in partita. Ci si aspetta esattamente l'opposto da lui (dal 56' VIDAL 6,5 - Corsa e garra al servizio della squadra: tutto quello che serve all'Inter in una gara complicata come quella del Mapei)

Ivan PERISIC 6,5 - Cross perfetto per la testa di Dzeko. Un assist che vale oro

Joaquin CORREA 5 - In un'ora di gioco non si fa mai vedere. Inzaghi lo toglie per disperazione (dal 56' DZEKO 8,5 - Il suo ingresso ribalta il risultato e risveglia magicamente i compagni. Alla prima palla toccata, dopo 33 secondi, riporta l'Inter in parità con una zuccata da rapace: 6 gol nelle prime 7 gare non accadeva dai tempi di Ronaldo il Fenomeno. Poi si guadagna il rigore accorciando i tempi su Consigli. Nel finale sfiora anche la doppietta che gli viene negata per una posizione irregolare per millimetri. Trascinatore)

Lautaro MARTINEZ 7 - Con Correa è innocuo, con Dzeko si trasforma e si presenta dal dischetto con personalità firmando il gol che vale tre punti (dall'87' D'AMBROSIO S.V.)

All. Simone INZAGHI 7 - Nel primo tempo l'Inter è nervosa come il suo allenatore. Errori, pochi spunti, tante palle perse. Al 56' il turning point del match: 4 cambi che rinvigoriscono i nerazzurri e cambiano improvvisamente l'inerzia del match. La fortuna aiuta gli audaci, la sua squadra è coraggiosa e sa soffrire: terza vittoria in rimonta

Inzaghi difende Handanovic: "Sarà qui per tanti anni"

Serie A Dzeko entra e cambia l’Inter: 2-1 in rimonta al Sassuolo 3 ORE FA