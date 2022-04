E un Napoli in avaria è lì, a un solo punto di distanza. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium, ecco gli stralci più salienti: Sassuolo-Juventus, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Allegri. Un assetto decisamente raffazzonato a causa dell’emergenza a centrocampo non scoraggia i bianconeri, che pur zoppicando per gran parte della gara superano lo scoglio emiliano. Ora Roma Fiorentina distano 8 e 10 lunghezze con sole quattro giornate da giocare.. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium, ecco gli stralci più salienti:

"È stata una bella vittoria, per la pesantezza del risultato. Il Sassuolo ha fatto una grande partita, noi eravamo molli ma nel secondo tempo è andata meglio. C'è un po' di stanchezza, ringrazio i ragazzi. Ora abbiamo un buon vantaggio sulla quinta, siamo a un punto dal Napoli e dobbiamo continuare a lavorare".

Primo tempo difficile...

"A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta niente. Dobbiamo fare le cose che possiamo fare e stasera l'abbiamo fatto, contro un Sassuolo più fresco e con tante assenze. De Ligt e Cuadrado sono assenze dell'ultimo minuto, era importante prendere tre punti e vogliamo raggiungere l'obiettivo, già da domenica prossima. In questo momento abbiamo i due giocatori tecnici e di regia fuori, abbiamo Chiesa ai box da tempo. Volevamo un risultato e lo abbiamo preso".

Secondo tempo migliore

"Ho dovuto cambiare anche il modulo, andando a tre dietro. Zakaria aveva poi il compito di fornire le punte. Kean e Vlahovic sono entrati bene, Dybala ha segnato anche in un primo tempo non positivo e Morata ha fatto una buona prestazione".

Sul mercato estivo

"La squadra è cresciuta molto, alla fine mi sono arrabbiato perché dovevamo gestire meglio ma avevamo giocatori con poca esperienza. Non penso a cambiare tantissimi giocatori, ci sono dei valori e quest'anno abbiamo giocato spesso senza tanti giocatori come Chiesa, Kean, Arthur. Tutte le volte ripartire da zero è un problema, le valutazioni non sono state sbagliate. Serviranno uno o due giocatori, la squadra quest'anno sta facendo una buona stagione".

Su Vlahovic

"Dusan è giovane, ha poca esperienza ed è arrivato alla Juve e pretende molto da sé stesso. Deve rimanere sereno, io parlo molto con lui. Deve trovare equilibrio e crescere. A volte sbaglia per la frenesia, credo che per un ragazzo classe 2000 sia normale" (DAZN)

