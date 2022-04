Sassuolo-Juventus, match valido per la 34ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Giacomo Raspadori, Paulo Dybala e Moise Kean. Gara arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. Con questo risultato, i bianconeri mettono in ghiaccio la Champions League (+8 sulla Roma) e si avvicinano al Napoli di Spalletti (-1); il Sassuolo invece rimane al decimo posto con 46 punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5.5 – Toglie un gol già fatto ad Alvaro Morata sfoderando un tuffo di altissima qualità, mentre sul gol di Kean è tutto tranne che impeccabile.

Mert MULDUR 6 – Finalmente una bella prestazione per il numero 17: preciso dietro e propositivo davanti.

Vlad CHIRICHES 5.5 – Morata gli fa spendere tanto dal punto di vista atletico, ma lui gioca d’esperienza e sopravvive con estrema lucidità. Nel finale però accusa il colpo e Moise Kean lo fa secco.

Kaan AYHAN 6 – Pochissimi errori per il turco con cittadinanza tedesca. Controlla bene i movimenti di Paulo Dybala e blocca con il fisico la prepotenza di Vlahovic.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5.5 – Una buona spinta, ma nessuna connessione positiva con Traore e tanta imprecisione sui cross.

Maxime LOPEZ 6 – All’andata ha fatto la differenza con il suo scavetto. A questo giro non segna ma gestisce il pallone con grande ordine. (Dall’88’ HENRIQUE – SV)

Davide FRATTESI 6.5 – Che passo, che gamba, che energia. Non si ferma praticamente mai, muovendosi in verticale come un forsennato. Sfiora anche il gol. Totale.

Domenico BERARDI 6.5 – Gli fanno sentire i tacchetti sulle caviglie per dargli il benvenuto, ma lui non si scompone e dipinge calcio servendo l’assist per il gol di Raspadori. (Dal 79 DEFREL – SV)

Giacomo RASPADORI 7 – Sfiora il gol dopo 10 minuti e poi lo trova sul finire del primo tempo con un inserimento favoloso. È il primo italiano nato negli anni 2000 ad andare in doppia cifra in un singolo torneo di Serie A. Fiamma.

Hamed Junior TRAORE 5 – Male, poco incisivo. De Sciglio lo controlla senza particolari patemi. Ci aspettavamo qualcosa di più da un ragazzo in forma come lui. (Dal 79’ DJURICIC – SV)

Gianluca SCAMACCA 5.5 – Un po’ meglio di Traore, nel senso che almeno lui ci prova (gran destro parato di Szczensy), però nel complesso insufficiente.

All. Alessio DIONISI 6.5 – Squadra elegante, allenatore di lusso. Gioca alla pari con la Juve e si prende dei meritatissimi applausi nonostante la sconfitta. Dopo De Zerbi questa società ha pescato un altro grande talento della panchina.

Dybala - Gol della Juventus vs Sassuolo

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6.5 – Prestazione impeccabile. Respinge al mittente tutti i tentativi del Sassuolo, salvando la porta in molteplici occasioni. Finisce KO sul tiro ravvicinato di Raspadori, ma il suo voto non cambia di una virgola.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Spinge poco, mostrando un po’ di timore, però al tempo stesso blocca la verve di Traore e porta a casa una meritata sufficienza.

Daniele RUGANI 5.5 – Vola in campo per il problema fisico occorso a Matthijs de Ligt e durante la marea neroverde spesso non riesce a navigare. (Dal 55’ CHIELLINI 6 – Zero fronzoli, tante chiusure: classic "Chiello")

Leonardo BONUCCI 5.5 – Nel vantaggio del Sassuolo viene infilato come un coltello nel burro da Raspadori. Nel secondo tempo addrizza il tiro con qualche murata importante.

ALEX SANDRO 6 – Una prestazione assolutamente normale. Non brilla e non fa danni.

Federico BERNARDESCHI 6 – Promosso alla prima da titolare dopo quasi quattro mesi (l’ultima il 6 gennaio). Trova l’intesa giusta con la coppia De Sciglio-Dybala e si esibisce anche in qualche dribbling. (Dall’87’ MIRETTI – SV)

Denis ZAKARIA 6 – Due cose: l’assist per Dybala (abbastanza casuale) e i polmoni al servizio del centrocampo.

DANILO 6 – Molto meglio senza palla, quando deve rimpallare i tentativi del Sassuolo. Palla al piede invece si limita al compitino. Attento quando scivola in difesa.

Adrien RABIOT 6 – Gioca sulla sinistra, come una specie di esterno nel 4-4-2. Ci mette intensità e voglia, offrendo anche linee di passaggio, ma a livello tecnico è drammatico.

Paulo DYBALA 6.5 – Le condizioni psicofisiche sono pessime, ma al primo pallone in area di rigore spara un siluro sotto la traversa e trafigge Consigli. 81° gol in Serie A: aggancia Cristiano Ronaldo al 10° posto tra i migliori marcatori nella storia del club bianconero. (Dal 55’ VLAHOVIC 5.5 – Tantissima fatica. Impatto nullo)

Alvaro MORATA 6 – Il suo lavoro è encomiabile. Fa reparto da solo, si sbatte per legare il gioco, risale il campo per tuffarsi in area di rigore e ci mette anche la fase difensiva. Gli manca solo il gol. (Dal 67’ KEAN 7 – Entra e segna il gol vittoria, dimostrando una delle sue grandissime qualità: l’istinto. Questa rete porta la Juve ad un passo da un clamoroso terzo posto)

All. Massimiliano ALLEGRI 6.5 – Sente l’emergenza e manda in campo una formazione da battaglia. Il primo tempo è una sofferenza, ma nel secondo riporta l’equilibrio. La vince con i cambi: Kean entra e spacca. Considerando la crisi del Napoli può pensare anche al terzo posto.

Allegri: "Ancora lunga per il 4° posto: facciamo un passettino alla volta"

