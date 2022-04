Sassuolo-Juventus, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Allegri. Un assetto decisamente raffazzonato a causa dell’emergenza a centrocampo non scoraggia i bianconeri, che pur zoppicando per gran parte della gara superano lo scoglio emiliano. Ora Roma Fiorentina distano 8 e 10 lunghezze con sole quattro giornate da giocare:– obiettivo consolatorio per falsa partenza - che permetterebbe di far sbollire le solite tensioni accumulate nel corso di una burrascosa stagione.: un’azione di disturbo per la terza piazza diventa una prospettiva più che allettante per la Vecchia Signora.