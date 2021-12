Spalletti per i due punti persi contro il Sassuolo dopo questo Defrel ( Ovviamente delusoper i due punti persi contro ildopo questo 2-2 in trasferta . Pesano sia gli infortuni, ben tre considerando l'uscita di scena di Insigne, Koulibaly e Fabián Ruiz, oltre che il discorso arbitrale. Per il tecnico del Napoli, la punizione comminata in favore degli emiliani non c'era perché un secondo prima c'era il fallo di la moviola ).

Ad

Come stanno gli infortunati?

Serie A Sassuolo-Napoli, moviola: irregolare il gol di Defrel, c'è fallo di Berardi 30 MINUTI FA

Mi dispiace perché a Fabián Ruiz avevo chiesto di uscire, mi ha detto che poteva restare altri due minuti e in quelli si è fatto male all’adduttore. Ha qualche problema lui come Koulibaly, ha fatto un’apertura anomala e ha sentito dolore, vedremo come staranno. Insigne gli si è indurito un polpaccio, rischiava di farsi male e quindi l’ho sostituito preventivamente

Senza gli infortuni si poteva vincere?

Chiaro che sono giocatori forti, ma non so dire come sarebbe andata. Quando il Sassuolo è tornato abbiamo sbagliato un po’ troppo nel giro palla, ma sappiamo che si tratta di una squadra forte e non siamo stati abbastanza bravi

La delusione di Lorenzo Insigne, Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Giochiamo troppo a destra?

Poi fascia destra o sinistra, finché eravamo sul 2-0 stavamo facendo la partita su ambo i lati, quando Insigne ha calciato di punta contro Consigli avevamo sfondato sulla sinistra. È mancata la qualità nella gestione della palla nel forcing finale loro, gliel’abbiamo ridata spesso e hanno costruito l’aggressione finale

Sul rosso cosa ci può dire?

Nel finale sono stato espulso perché ho protestato, sulla punizione per il gol di Ferrari. C’è fallo su Rrahmani invece viene dato fallo contro. Lo tira giù con il ginocchio e con il braccio lo tiene. Quello di Demme può essere anche fallo, ma prima c’è l’episodio di Rrahmani, ho avuto subito quella sensazione. Io cerco sempre di non andare a protestare e di non mandare i giocatori a farlo, invece mi sembra che gli altri lo facciano spesso

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Napoli shock: il Sassuolo rimonta dallo 0-2 al 2-2 3 ORE FA