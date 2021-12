Pazza partita tra Sassuolo e Napoli. Al Mapei Stadium, il Napoli si porta sul doppio vantaggio nel secondo tempo con Fabian Ruiz e Mertens. Ma ai neroverdi scocca la scintilla al 72' con un gol da cineteca di Scamacca. La band di Spalletti (espulso per proteste) si mette paura e, dopo aver perso Insigne, Fabian e Koulibaly per guai muscolari, subisce il 2-2 di Ferrari all'89'. E al 93' succede di tutto: Berardi ruba palla a un distratto Rrahamni e propizia la staffilata in rete dal limite dell'area del neoentrato Defrel. E' 3-2 e il Sassuolo gode per una rimonta da sogno. Che però rimane tale: il VAR-check evidenzia infatti il fallo di Berardi sul difensore kosovaro in fase di pressing. Finisce 2-2 tra la delusione di entrambe le squadre. Il Napoli resta in testa alla classifica di Serie A a 36 punti, ma ora con una sola lunghezza di vantaggio sul Milan, vittorioso 3-0 in trasferta col Genoa.

Fabian Ruiz, Gianluca Scamacca, Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério (61' Kyriakopoulos); Frattesi (77' Harroui), Maxime Lopez, Traoré (62' Matheus Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori (88' Defrel). All.: Dionisi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (80' Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (66' Politano); Lozano (73' Demme), Zielinski, Insigne (46' Elmas); Mertens (65' Petagna). All.: Spalletti.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

Gol: 51' Fabian Ruiz (N), 60' Mertens (N), 72' Scamacca (S), 89' Ferrari (S).

Assist: Zielinski (N, 0-1), Zielinski (N, 0-2), Kyriakopoulos (S, 1-2), Berarsi (S, 2-2)

Note - Recupero: 1+5. Espulso: al 92' l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti per proteste. Ammoniti: Rogério, Berardi, Politano, Matheus Henrique, Demme, Defrel.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

5' - ZIELINSKI CON UN BOLIDE MANCINO SOTTO IL SETTE! Ma non si può nemmeno parlare di gol annullato. Il gioco era giù fermo per una posizione di offside di Mertens.

15' - ZIELINSKI, ANCORA LUI! Vantaggio Napoli gettato alle stelle: il polacco si gira al limite dell'area piccola, ma calcia alle stelle, con la schiena indietro!

27' - INSIGNE! Il numero 24 del Napoli approfitta di un lungo tracciante dalla mancina e, a tu per tu con Consigli, ci prova in scivolata: il portiere del Sassuolo la tiene lì.

Lorenzo Insigne, Jeremy Toljan, Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

33' - LOZANO DENTRO DA FONDO CAMPO SULLA DESTRA! Serie di flipper in area con Consigli che evita l'autorete!

44' - FERRARI! SASSUOLO A UN PASSO DALL1-0! Sugli sviluppi di un corner battuto da Berardi, il difensore neroverde, appena dentro l'area, si gira con un mancino basso e potente: gran parata di Ospina, che si distende e blocca la sfera.

51' - GOL DEL NAPOLI CON FABIAN RUIZ! Mertens, all'arrembaggio, ruba palla a Ferrari, Zielinski l'appoggia al nazionale spagnolo, il cui rasoterra mancino dal limite dell'area non lascia scampo a Consigli: 0-1!

Fabian Ruiz (Napoli) esulta per il gol al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

60' - GOL DEL NAPOLI CON MERTENS! Ripartenza bruciante della band di Spalletti: cross dalla destra di Zielinski, stop e tiro del belga in inserimento solitario: 0-2!

Dries Mertens esulta insieme alla panchina del Napoli, Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

65' - PROBLEMA PER FABIAN RUIZ, CHE SI ACCOSCIA DA SOLO A META' CAMPO! Il centrocampista spagnolo accusa guai all'inguine.

72' - GOL DEL SASSUOLO CON SCAMACCA! Kyriakopoulos sfonda sulla sinistra e mette al centro un pallone che l'attaccante neroverde stoppa di petto e, al volo, all'altezza del dischetto, scaraventa sotto la traversa! Gara riaperta al Mapei Stadium: 1-2

L'urlo di Gianluca Scamacca, Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

80' - PROBLEMI FISICI ANCHE PER KOULIBALY, che esce precauzionalmente come Insigne, ma le cui condizioni saranno da valutare. Al suo posto Juan Jesus.

89' - GOL DEL SASSUOLO CON FERRARI! Punizione dalla trequarti sinistra di Berardi e colpo di testa vincente del difensore neroverde: palla sotto il sette e pareggio per la band di Dionisi: 2-2!

La gioia di Ferrari per il gol del 2-2 in Sassuolo-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

90+3' - GOL DEL 3-2 SASSUOLO ANNULLATO AL NEOENTRATO DEFREL! Pasticcio di Rrahmani, che perde palla sulla pressione di Berarsi, la cui palla dalla sinistra viene intercettata al limite dell'area da Defrel il cui clpo da biliardo all'angolino non lascia scampo a Ospina! Tuttavia, dopo il VAR-check, la pressione di Berardi sul difensore kosovaro viene giudicata fallosa. Si resta sul 2-2!

MVP

Zielinski. Entra in entrambi i gol del Napoli con assist al bacio. Giornata di grazia.

Fantacalcio

PROMOSSO - Fabian Ruiz. Altro gol da fuori area (seppur di pochissimo). Fosforo a iosa, inoltre, nella metà campo azzurra. Una volta uscito dal campo, il Napoli soffe tremendamente la sua assenza.

BOCCIATO - Rrahmani. Graziato dal VAR-check. Ma, al 93', al centro della difesa partenopea, l'aveva combinata grossa per davvero.

