Il Sassuolo di Dionisi continua nella sua maturazione e batte nettamente lo Spezia per 4-1. A mettere in difficoltà maggiormente gli ospiti sono gli inserimenti di Frattesi che si guadagna un rigore al quarto d’ora. Dal dischetto Berardi non sbaglia e porta avanti i suoi, mentre lo stesso Frattesi si vede negare da Provedel l’immediato raddoppio. Verde ristabilisce la parità al 36’ con un piazzato capolavoro.

Esultanza di gruppo per il gol di Ayhan in Sassuolo-Spezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

A inizio ripresa Berardi batte Provedel in uscita su assist di Defrel, poi i liguri reagiscono e chiedono un rigore per un contatto dubbio su Kovalenko. Nel finale Ayhan trova il gol della sicurezza in mischia, prima del definitivo 4-1 segnato da Scamacca su punizione. 100 gol in Serie A per Domenico Berardi, apparso in grande forma in ottica nazionale.

Il Tabellino

SASSUOLO-SPEZIA 4-1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (84'Harroui), Lopez, Matheus Henrique (84'Magnanelli); Berardi (90'Oddei), Defrel (68’Scamacca), Traoré (90'Ceide).

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Gyasi (74’Manaj), Verde (74’Agudelo)

GOL: 16’ Berardi (R.), 36’ Verde, 48’ Berardi, 77' Ayhan, 80' Scamacca

ASSIST: Bastoni, Defrel

AMMONIZIONI: Kovalenko, Matheus Henrique, Berardi, Maggiore

ARBITRO: Volpi

La cronaca in 8 momenti chiave

15’- CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! FRATTESI FERMATO DA KOVALENKO A POCHI METRI DALLA PORTA! Era diretto al tiro il giocatore neroverde, giallo per il giocatore spezzino.

17’- BERARDI! Rigore perfetto! 1-0! Sinistro incrociato all'angolino. Aveva intuito Provedel.

22’- FRATTESI! VICINO AL 2-0! Il centrocampista si è presentato davanti a PROVEDEL bravissimo a chiudere la porta in uscita.

36’- VERDE! CHE GOL! 1-1! Cross lungo dalla sinistra di BASTONI, riceve VERDE sulla destra inventandosi poi una pennellata a giro sul secondo palo.

48’- GOLLL! BERARDI! 2-1 DEFREL prende palla sulla trequarti e vede l'inserimento in area di BERARDI che riesce a difendere palla nel confronto con RECA e batte il portiere in uscita.

70’- KOVALENKO viene toccato in area da FRATTESI! Il giocatore dello Spezia rimane in piedi senza riuscire a concludere. Ci poteva stare il rigore.

78'- AYHAN! 3-1 SASSUOLO! PRIMO GOL IN SERIE A. Corner prolungato sul secondo palo, AYHAN controlla e tira di esterno trovando l'angolo giusto sul palo lontano.

81'- SCAMACCA SU PUNIZIONE! 4-1! MANAJ si gira in barriera facendo passare il pallone indirizzato in rete. Anche fortunato Scamacca.

Il Migliore

Domenico BERARDI: 100 gol in Serie A è un traguardo strepitoso, specie perchè raggiunto con un club come il Sassuolo. Bandiera del Club, questa sera dimostra la sua importanza per la squadra partecipando a qualsiasi azione d'attacco dei suoi.

Berardi esulta per il gol in Sassuolo-Spezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Promosso

Kaan AYHAN: una prestazione pulita in fase difensiva coronata da un gran gol, il primo in Serie A, di esterno piede che chiude la partita.

Bocciato

Arkdiusz RECA: Berardi e Frattesi entrano con facilità dal suo lato. Concede troppo per tutto il match agli inserimenti neroverdi.

