Un'Inter poco cinica si è accontentata del pareggio contro il Genoa nella 27a giornata della Serie A. A Marassi è finita a reti bianche, e i nerazzurri hanno sprecato un'occasione per agganciare il Milan di Pioli (bloccato 1-1 dall'Udinese a San Siro ) in testa alla classifica. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato a caldo il match pareggiato con i rossoblù.

Ad

Inzaghi: "20 tiri in porta, ma potevamo fare di meglio"

Serie A Genoa-Inter 0-0, pagelle: Brozovic e Sanchez non la prendono mai UN' ORA FA

"Il risultato ci lascia l'amaro in bocca, avremmo potuto approcciare meglio questa gara. Il Genoa ci ha creato qualche problema nei primi venti minuti, poi avremmo meritato qualcosa in più visti i venti tiri in porta: non riusciamo a fare gol, non dobbiamo abbatterci ma siamo consapevoli di dover lavorare meglio. Dobbiamo tornare il prima possibile alla vittoria".

Sul digiuno di gol

"L'avversario non era semplice, siamo entrati in area di rigore 37 volte e abbiamo fatto 20 tiri centrando anche una traversa. In questo momento va così, probabilmente ciò che stiamo facendo non basta per vincere determinare partite".

Stefano Sturaro ed Edin Dzeko durante Genoa-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sui rallentamenti in testa alla classifica

"E' una cosa strana, ma in questo momento del campionato ci può stare perché si comincia a sentire la stanchezza. Col Sassuolo abbiamo corso più del solito e abbiamo perso, forse dovevamo correre meglio".

Cosa manca all'Inter?

"Stiamo cercando di migliorarci quotidianamente, questa partita l'abbiamo preparata in 4 giorni. Ci manca quel guizzo che prima riuscivamo a trovare, negli ultimi 20' abbiamo cambiato anche strategia ma non è girata nel verso giusto. L'episodio non ci sta venendo incontro: onore al Genoa, ma per quanto fatto avremmo meritato un altro risultato. Ci dispiace per i tifosi, ma devono essere orgogliosi per quello che stiamo facendo: siamo in semifinale di Coppa Italia e ancora in corsa in Champions League, oltre che nei primi posti in Serie A da inizio stagione. Solo col duro lavoro gli episodi torneranno ad esserci favorevoli".

Lautaro in panchina, normale rotazione?

"Penso di sì, Lautaro potrebbe giocare il derby. Skriniar ha giocato sempre e meritava un turno di riposo, ho cercato di fare un'alternanza nei limiti del possibile".

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Inter sprecona e a secco di gol: 0-0 a Marassi col Genoa 4 ORE FA