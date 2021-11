Barella lavora a parte Dzeko non sta così male come si era temuto domenica sera. Una volta arrivato nel ritiro della Bosnia, infatti, l'attaccante interista si è sottoposto a risonanza magnetica che ha però escluso lesioni muscolari dopo il risentimento avuto alla coscia. Bastoni, Barella e Dzeko. Questa la lista dei giocatori che erano usciti un po' malconci dalla sfida contro il Milan (poi pareggiata per 1-1 ).lavora a parte ma punta ad Italia-Svizzera e anche lo stessonon sta così male come si era temuto domenica sera. Una volta arrivato nel ritiro della Bosnia, infatti, l'attaccante interista si è sottoposto a risonanza magnetica che ha peròdopo il risentimento avuto alla coscia.

Ad

Gli esami hanno evidenziato “un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia” e ora seguirà un programma di terapia fisica. Verrà monitorato giorno per giorno e non è escluso che possa saltare una o entrambe le partite della sua Nazionale. La Bosnia affronterà nei prossimi giorni Finlandia e Ucraina nei match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Qualificazioni Mondiali Europa Barella lavora a parte: Mancini convoca Cataldi e Pessina 4 ORE FA

Non è invece in discussione la presenza di Dzeko al prossimo, importantissimo, turno di campionato. A San Siro arriverà il Napoli capolista e servirà la migliore Inter per provare ad accorciare in classifica.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Rigori, un palo e tante emozioni: 1-1 tra Milan e Inter IERI A 19:05