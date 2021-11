Partita a "scacchi" - quella valevole per la dodicesima giornata del massimo campionato italiano - tra Thiago Motta e Ivan Juric, compagni di squadra nella metà campo di quel Genoa che, nella stagione 2008-2009, si arrampicò fino al quinto posto in Serie A. Gara bloccatissima nel primo tempo e decisa al 13' della ripresa da un bolide da fuori di Jacopo Sala, ben assistito da Kovalenko. Spezia-Torino 1-0: i liguri salgono a 11 punti e respirano. Granata a quota 14.

Spezia-Torino al Picco Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPEZIA-TORINO 1-0

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Sala (71' Salcedo), Kovalenko (92' Ferrer); Verde (80' Manaj), Nzola, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (84' Izzo), Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo (74' Zaza), Rincon (57' Baselli), Lukic, Ola Aina; Praet, Linetty (57' Pjaca); Belotti (58' Sanabria). All.: Juric.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Gol: 58' Sala (S).

Assist: Kovalenko (S, 1-0).

Note - Recupero: 0-4. Ammoniti: Rincon, Linetty, Amian, Sanabria, Nikolau, Kovalenko.

Il momento social

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

12' - SPONDA DI NZOLA PER L'ACCORRENTE VERDE! Lo scuola Roma apre il mancino con la sfera che esce di poco alla destra di Milinkovic-Savic. Prima, grande occasione del match. E arriva sulla sponda spezzina.

20' - TRAVERSA DI BELOTTI IN AREA PICCOLA! Cross dalla sinistra di Praet, prolunga aerea di Singo e palla scagliata sul legno più alta, dal Gallo! E' poi stata rilevato offside su colpo di testa dell'ivoriano, che aveva per giunto innescato un leggero tocco col braccio di Simone Bastoni, comunque giudicato non passibile di rigore da Orsato al VAR-check.

29' - ATTENZIONE A PROVEDEL! Su un'uscita alta innocua, perde il pallone, riconquistato da Singo, che però nel girarsi calcia alto a porta sguarnita!

32' - GYASI! Su velo aereo di Kovalenko, potente mancino dal limite dell'area: palla a lato di poco!

50' - NZOLA! Sterza in area su sponda di Verde e conclude col mancino: palla alta, Spezia pericoloso.

51' - ANCORA NZOLA! Va sul sinistro braccato (male) da Bremer e calcia forte in porta: la respinta di Vanja Milinkovic-Savic.

58' - GOL DELLO SPEZIA CON JACOPO SALA! Sugli sviluppi di una punizione sfruttata malissimo dal Torino, Kovalenko lavora un buon pallone per l'ex Verona, Sampdoria e SPAL il quale, dai 20 metri, lascia partire un destro potentissimo, che s'insacca sul primo palo: 1-0!

L'esultanza di Jacopo Sala, Spezia-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP

Sala. Non andava a segno dal 2015 (con la maglia del Verona) e ha spesso dovuto fare i conti con infortuni assai pesanti. Il suo primo gol in maglia spezzina, oltre alla sua bellezza, pesa eccome nella classifica degli Aquilotti.

Fantacalcio

PROMOSSO - Kovalenko. E' l'ex Shakhtar Donetsk, in prestito dall'Atalanta, a portare l'80% della qualità nella metà campo spezzina. In occasione del gol di Sala, è proprio lui ad addomesticargli il pallone giusto.

BOCCIATO - Praet. Lontanissimo parente del funambolo scatenato apprezzato nel match contro la Sampdoria. Certo, le condizioni fisiche non proprio ottimali hanno influito.

Le pagelle

