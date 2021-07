I club di calcio si fondano attualmente su 4 grandi categorie di ricavi caratteristici, tralasciando il settore tecnico dei trasferimenti: matchday, commerciale, diritti tv e distribuzione UEFA. Il primo di questi si articola in tutte le entrate da stadio riconducibili al giorno partita come biglietti, hospitality e il food & beverage. Si tratta del settore maggiormente condizionato dalla pandemia, la quale ha praticamente azzerato i ricavi matchday. I diritti tv rappresentano la fetta più consistente delle entrate per la maggioranza dei club europei, ma si considerano ricavi passivi in quanto commercializzati dalle Leghe e non modificabili direttamente dalle società. I premi UEFA sono ormai fondamentali per tutte le squadre di fascia alta, se consideriamo che la sola partecipazione ai gironi di Champions League garantisce un introito intorno ai 60 milioni. La categoria di ricavo che il management di un club deve saper gestire maggiormente sono i ricavi commerciali: sponsorizzazioni, naming rights, merchandising rientrano tutti nel commerciale.

maglia da gioco rappresenta lo spazio pubblicitario più redditizio. L'area centrale della maglia viene riservata al main sponsor (il principale), ma negli ultimi anni, in Serie A, si sono aggiunti il retro sponsor e lo sleeve sponsor (manica) per permettere una monetizzazione maggiore ai club. In Italia i valori delle sponsorizzazioni non sono quelle della Premier, ma sono comunque somme di tutto rispetto. La Juventus vanta un accordo da 45 milioni annui con Jeep, marchio interno a Exor di proprietà Agnelli. La Fiorentina si piazza al secondo posto grazie ai 25 milioni garantiti da Mediacom, azienda televisiva americana collegata al presidente Commisso. L'Inter ha appena concluso l'accordo con Socios, Mapei sponsorizza il Sassuolo per 18 milioni e anche per gli emiliani si tratta della società controllante il Club. Ufficializzato oggi lo sponsor della Roma che sarà Digitalbits, il quale porterà in dote 12 milioni ai capitolini, 2 in più di quelli garantiti da Emirates al Milan. Parlando di sponsorizzazioni, larappresenta lo spazio pubblicitario più redditizio. L'area centrale della maglia viene riservata al(il principale), ma negli ultimi anni, in Serie A, si sono aggiunti il retro sponsor e lo sleeve sponsor (manica) per permettere una monetizzazione maggiore ai club. In Italia i valori delle sponsorizzazioni non sono quelle della Premier, ma sono comunque somme di tutto rispetto. Lavanta un accordo da 45 milioni annui con, marchio interno a Exor di proprietà Agnelli. Lasi piazza al secondo posto grazie ai 25 milioni garantiti da, azienda televisiva americana collegata al presidente Commisso. L'ha appena concluso l'accordo con per una cifra intorno ai 20 milioni a stagione e in questo caso si tratta di un'azienda estranea alla proprietà societaria.sponsorizza ilper 18 milioni e anche per gli emiliani si tratta della società controllante il Club. Ufficializzato oggi lo sponsor dellache saràil quale porterà in dote 12 milioni ai capitolini, 2 in più di quelli garantiti da

CLUB SPONSOR DI MAGLIA VALORE (in milioni di euro) Juventus Jeep 45 Fiorentina Mediacom 25 Inter Socios 20 Sassuolo Mapei 18 Roma DigitalBits 12 Milan Emirates 10

