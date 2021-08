Il primo pensiero nella testa di tanti che in questa stagione vedono l’Atalanta come una potenziale candidata al titolo è stato probabilmente qualcosa di simile a questo: “se vincono anche così, allora può essere davvero l’anno buono”. La Dea infatti sbanca l’Olimpico di Torino al 93° con un gol del ‘canterano’ Roberto Piccoli, rientrato alla base dopo l’esperienza allo Spezia. E’ un gol pesantissimo non tanto – o meglio, non solo – per il ‘momento’ della partita, quando anche per ciò che le due squadre avevano espresso in campo. Per 65 minuti infatti un Toro energizzato dalla cura Juric aveva messo sotto fisicamente – e non solo – un’Atalanta che priva di Freuler e De Roon aveva sofferto tantissimo in mezzo. La perla di Muriel in avvio era stata ripresa con fatica da capitan Belotti, subentrato a metà ripresa e decisivo nel trovare il pareggio. Un punto a testa che sembrava ormai cosa fatta. Prima, appunto, della giocata di Piccoli, bravo a sfruttare il lavoro di Pasalic su un distratto Ricardo Rodriguez. Morale della favola: a Juric i complimenti per il lavoro, per la partita e per l’approccio dei suoi; a Gasperini i primi 3 punti della stagione. E siamo certi, per una volta, che anche all’allenatore dell’Atalanta possa andar bene così nonostante un match meno spettacolare del solito.

Il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (73’ Izzo), Rodriguez; Singo, Lukic (46’ Rincon), Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca (73’ Verdi); Sanabria (65’ Belotti).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral (83’ Lovato), Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens (83’ Piccoli); Malinovskyi (75’ Pezzella); Ilicic (64’ Miranchuk), Muriel (56’ Lammers).

Gol: 5’ Muriel, 93' Piccoli; 79’ Belotti.

Assist: Pasalic.

Note – Ammoniti: Demiral; Rincon, Bremer.

5’ GOL! MURIEL! ATALANTA AVANTI! Mamma mia che gol di Luis Muriel, che da destra rientra verso il centro sul sinistro, si brucia Rodriguez e poi tira una bordata sotto l'incrocio. Che gol, che giocatore Luis Muriel.

43’ ALTRA PARATA DI MUSSO! Aina, da sinistra, con una percussione e una gran bomba sul primo palo: Musso però è attento e piazza la sua quarta parata di questo primo tempo, questa sicuramente la più delicata.

68’ CHE CHIUSURA DI PALOMINO, che con Singo ha dato vita veramente a un bel duello fin qui. Chiusura fantastica del difensore della Dea, la seconda in questa partita dopo quella su Lukic nel primo tempo.

79’ GOL! BELOTTI! IL PAREGGIO DEL TORINO! Tiro da fuori di Belotti, che si libera sul destro e lascia partire il tiro: la deviazione di Maehle trasforma la conclusione in una traiettoria beffarda per Musso, che non può nulla.

81’ OCCASIONE TORO! Belotti ancora da rinvio del portiere, Musso con un'uscita allegra è anticipato: l'argentino allora tira giù il capitano del Toro. Giallo. Inevitabile.

93’ GOL PICCOLI! IL GOL DEL'ATALANTA! Incredibile, quando sembrava finita, Piccoli raccoglie un gran lavoro in area di Pasalic e trova il primo gol di sempre in prima squadra, lui che è del settore giovanile bergamasco.

Belotti. Entra in un momento in cui il Toro sembrava un po’ in apnea dopo il tanto sforzo fisico e riesce prima a trovare il gol e poi nel far rischiare davvero molto Musso. Insieme ad Aina, Singo e Bremer, protagonisti assoluti anche loro, il migliore in campo.

PROMOSSO: Piccoli. Entra e piazza lì il colpaccio da 3 punti e bonus.

BOCCIATO: Malinovskyi. Brutta partita: ne vede poche e combina pochissimo.

