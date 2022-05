Torino-Napoli, match valido per la 36esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Fabian Ruiz. La gara è stata arbitrata da Alessandro Prontera. Con questo risultato, i partenopei salgono a +4 sulla Juventus e congelano il terzo posto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Di Lorenzo: "Scudetto? Ci dispiace, ma stagione Napoli è positiva" 33 MINUTI FA

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 7 – Prestazione super positiva per l’ex SPAL. Si comporta bene in tutte le situazioni e para il rigore ad Insigne con un riflesso d’alta scuola.

Armando IZZO 6 – Regala un rigore arrivando in ritardo su Mertens, ma si fa perdonare togliendo un gol fatto dai piedi di Lorenzo Insigne. (Dal 70’ DJIJI 5.5 – Venti minuti macchiati dal cartellino giallo)

Gleison BREMER 5 – In ombra rispetto al solito. Osimhen protegge palla a regola d'arte e lo manda a vuoto in diverse circostanze.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Massiccio e concentrato. Preciso in tutti gli anticipi.

Wilfried SINGO 5.5 – Nel primo tempo benino, nel secondo malino. Accelera ma non crea pericoli.

Rolando MANDRAGORA 6 – Si muove un po’ da invasore e un po’ da aggressore. Con lui in campo la mediana si comporta bene. (Dal 65’ POBEGA 4.5 – Perde il pallone che lancia il gol di Fabian Ruiz)

Samuele RICCI 6 – Playmaker e uomo d’ordine. Non sporca il foglio. (DAL 65’ LINETTY 6 – Un gran filtrante per Belotti)

Mergrim VOJVODA 6.5 – Molto bene in difesa contro Lozano e molto bene con le corse offensive. Aggiunge qualche cross interessante. (Dal 65’ ANSALDI 6 – Niente da sottolineare)

Dennis PRAET 5 – Invisibile. Voi vi siete accorti della sua presenza?

Josip BREKALO 5.5 – Fa qualcosina in più rispetto a Praet, ma il suo saldo è altrettanto negativo. (Dall’81’ PELLEGRI SV)

Andrea BELOTTI 6 – Canta e porta la croce. Sfiora il gol con una bella torsione di testa e ci mette l’anima in tutte le zone del campo. Più di così…

All. Ivan JURIC 5.5 – L’atteggiamento non manca mai, anche nelle partite senza obiettivi, però il messaggio della gara di oggi mi pare chiaro. Se questa squadra vuole fare il salto di qualità in classifica ha bisogno di più gol.

Fabian Ruiz esulta dopo il gol - Torino-Napoli Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6.5 – Spalletti gli urla dietro per tutta la prima parte del match, ma lui si comporta alla grande e regala sicurezza a tutto il reparto.

Giovanni DI LORENZO 6 – Il compitino. Niente di eccezionale, ma pochissimi errori.

Kalidou KOULIBALY 6.5 – Ormai ogni partita di KK è una dimostrazione di forza. Chiusure, sgroppate, passaggi e tackle: c'è tutto.

Amir RRHAMANI 6 – Non sbaglia niente di fianco al compagno senegalese.

Mario RUI 6 – Vedi Giovanni Di Lorenzo. Poca spinta, buona attenzione difensiva.

Fabian RUIZ 7 – Era una partita destinata allo 0-0, poi ha deciso di mangiarsi Pobega e piazzare il sinistro alle spalle di Berisha. Decisivo. (Dal 77’ LOBOTKA SV)

André Zambo ANGUISSA 6.5 – Qualità e presenza. Giocatore fondamentale nello scacchiere del mister toscano.

Hirving LOZANO 5 – Svaria tanto, ma incide veramente poco. Spalletti lo cambia per disperazione. (Dal 68' POLITANO 6 – Bella grinta, buono l’impatto)

Dries MERTENS 6 – Conquista il rigore sbagliato da Insigne e offre 2-3 palloni veramente invitanti. (Dal 68’ ZIELINSKI 6 – Pochi minuti giocati con grande intensità)

Lorenzo INSIGNE 4.5 – Insufficiente. Prima sbaglia il rigore facendosi ipnotizzare da Berisha e dopo si fa rimontare da Izzo al limite dell’area di rigore. (Dal 77’ ELMAS SV)

Victor OSIMHEN 6.5 – Toglie il sonno a Bremer e apre le porte del rigore servendo Mertens con un fantastico colpo di tacco. (Dal 93’ PETAGNA SV)

All. Luciano SPALLETTI 6.5 – Un’altra vittoria importante che consolida il terzo posto, ma se questo Napoli avesse tenuto duro qualche settimana fa probabilmente sarebbe ancora in corsa per lo scudetto.

Spalletti: "A Napoli sto benissimo, voglio rimanere"

Serie A Ci pensa Fabian Ruiz! Il Napoli passa 1-0 a Torino 4 ORE FA