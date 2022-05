La formazione di Luciano Spalletti, dopo un periodo nerissimo con 1 punto in tre partite, che di fatto ha estromesso gli azzurri dalla lotta-scudetto, batte il Torino e infila la seconda vittoria consecutiva. I partenopei espugnano lo stadio piemontese grazie alla rete di, e in virtù del passo falso della Juventus in quel di Genova sigillano la terza piazza alle spalle delle due milanesi. Per quanto riguarda il Torino, invece, tredicesima sconfitta in campionato: la banda di Juric, in attesa del match del Sassuolo alle 18:00, rimane comunque al decimo posto.