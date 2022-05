Torino-Roma, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-3 , frutto delle reti di Abraham (doppietta, di cui un gol su rigore) e Pellegrini, pure lui a segno dal dischetto. Gara arbitrata da Massimiliano Irrati di Pistoia. Con questo risultato, la Roma è matematicamente qualificata alla prossima edizione dell'Europa League.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Torino

Etrit BERISHA 5,5 - Non è colpevole quanto Rodriguez, ma non riesce a frenarsi su Abraham. Si riscatta su El Shaarawy quando ormai è troppo tardi.

Sasa LUKIC 5,5 - Galleggia tra difesa e attacco e se la cava discretamente, ma in una sorta di saga degli orrori rischia di mandare in gol Veretout.

David ZIMA 5,5 - Più sfortunato che colpevole con quello scivolone contro Abraham. Ma è un episodio che, in pratica, spezza in due la partita.

Ricardo RODRIGUEZ 4,5 - Soffre parecchio e macchia completamente la propria prestazione, regalando banalmente ad Abraham la possibilità di andare a segno dal dischetto (dal 46' Alessandro BUONGIORNO 5 - Nemmeno con lui la situazione difensiva del Torino migliora: suo il fallo da rigore su Zaniolo)

Ola AINA 5,5 - Gioca il primo tempo a destra e il secondo sulla corsia opposta. In entrambi i casi con risultati non esattamente indimenticabili.

Samuele RICCI 6 - Offre qualche buono spunto, specialmente nel primo tempo, compreso un passaggio no look per Pobega. Purtroppo per lui, non basta (dall'84' Rolando MANDRAGORA s.v.)

Tommaso POBEGA 6 - Nel complesso è il migliore del Torino. Con le sue incursioni taglia più volte a fettine la Roma. Manda al tiro Belotti e si presenta pure in area, venendo murato da Rui Patricio.

Cristian ANSALDI 5,5 - Patisce parecchio le iniziative di Zalewski, faticando a tenerne il passo. Juric lo toglie dopo un tempo (dal 46' Demba SECK 5 - Tanto fumo e pochissimo arrosto)

Dennis PRAET 5,5 - Disputa un buon primo tempo e manda alla conclusione Brekalo, prima di calare drasticamente nel secondo.

Josip BREKALO 4,5 - Regolarmente in campo nonostante un addio già dichiarato, rovina la sua ultima a Torino con l'erroraccio che origina il gol del vantaggio della Roma (dal 46' Marko PJACA 5,5 - Intraprendente, ma alla fine poco concreto)

Andrea BELOTTI 5,5 - Dà battaglia, ha un paio di palle gol ma non trova mai la porta. Potrebbe essere stata la sua ultima presenza col Torino (dal 68' Pietro PELLEGRI 5,5 - Si vede pochissimo. Del resto entra in una situazione difficilmente sovvertibile)

All. Ivan JURIC 5 - A tratti sembra non vedersi neppure la sua grinta. Di sicuro non si vedono troppe idee offensive. E gli errori individuali fanno il resto.

Samuele Ricci e Jordan Veretout, Torino-Roma Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - Deve lavorare seriamente solo una volta, su Pobega, ma è un intervento che ha quasi il valore di un gol.

Gianluca MANCINI 6,5 - Sereno, attento. Gioca senza fronzoli e l'andamento della serata lo aiuta.

Marash KUMBULLA 6,5 - Comanda bene la difesa e nel primo tempo sfiora la rete, che solo un riflesso di Berisha gli nega.

Roger IBANEZ 6,5 - Bene anche lui quand'è chiamato in causa. Ottimo in una chiusura su Belotti nella prima frazione.

Nicola ZALEWSKI 6,5 - Brillante anche se Mourinho lo schiera sulla corsia "sbagliata". Con buoni spunti mette in difficoltà la catena sinistra del Torino (dal 58' Rick KARSDORP 6 - Non arremba, ma può bastare)

Sergio OLIVEIRA 6 - Fa il suo a centrocampo. Discretamente ordinato e utile anche in fase di filtro (dal 58' Bryan CRISTANTE 6 - Gara di gestione pura)

Jordan VERETOUT 6,5 - Dà altri buoni segnali dopo un periodo individualmente complicato. Brillante ed energico, va pure vicinissimo al gol.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Si vede che non è ancora lo Spinazzola dei bei tempi. Una sterzata in area con conseguente assist per Pellegrini, però, fa ben sperare (dall'82' Matias VIÑA s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 7 - Assist per Abraham, rigore trasformato freddamente. Più altre giocate di livello sparse lungo la gara. Si prepara nel migliore dei modi per Tirana (dall'82' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

Eldor SHOMURODOV 6 - Fa qualche cosa buona e altre meno buone. Nel complesso, prestazione sufficiente (dal 76' Nicolò ZANIOLO 6,5 - Entra benissimo in partita, guadagnandosi il rigore del tris)

Tammy ABRAHAM 7,5 - Sette partite di campionato senza segnare sono troppe per uno come lui. E dunque, rieccolo proprio a ridosso della finale: un gol su azione, un altro su rigore. Micidiale.

All. José MOURINHO 7 - Dosa le forze senza perdere competitività e chi va in campo risponde nel migliore dei modi. Obiettivo Europa League centrato.

