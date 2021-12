Udinese e Milan (Francesco Fourneau di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alla Dacia Arena di Udine. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 17a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alladi Udine.

La moviola di Udinese-Milan

Minuto 44': GOL DI THEO ANNULLATO - I rossoneri trovano il gol del pareggio proprio a fine primo tempo, ma viene annullato per offside. A segno Theo Hernández che si inserisce sul servizio smarcante di Ibrahimovic, ma il francese era al di là della linea difensiva dell'Udinese.

Minuto 50': PROTESTE UDINESE - Padroni di casa nell'area rossonera, palla che va a sbattere contro Ibrahimovic e i giocatori dell'Udinese chiedono un mani. Non c'è niente, il pallone va contro la coscia dell'attaccante svedese.

Minuto 90+3: GOL IBRAHIMOVIC REGOLARE - Il Milan trova il pareggio nel finale di partita con Ibrahimovic che va a segno in fuorigioco. Viene rivista però l'azione per un presunto fuorigioco di Ibra sul servizio di Castillejo. Tutto regolare.

Minuto 90+4: ESPULSO SUCCESS - Udinese che chiude in 10 per il rosso diretto comminato a Success che tenta di ostruire Maignan nel rinvio con il gomito. Si scatena la rissa e arriva il rosso per l'attaccante dei friulani.

La squadra arbitrale

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1

Assistenti: Paganessi e Schirru

Quarto uomo: Antonio Di Martino

VAR: Luca Banti

AVAR: Filippo Valeriani

