Josè Mourinho cola a picco. Ecco le parole dell'allenatore portoghese Quattro punti nelle ultime sette uscite con 8 gol fatti e addirittura 19 subiti. Dopo un avvio convincente, la Roma dicola a picco. Ecco le parole dell'allenatore portoghese dopo il k.o. per 3-2 del Penzo contro il Venezia

"Non penso che la rosa attuale della Roma sia migliore di quella dell'anno scorso. È stato un mercato reattivo, non di rinforzi. Bruno Peres e Juan Jesus sarebbero stati utili, in panchina come terzini c'erano solo Reynolds e un Primavera... Ho chiesto un portiere, un terzino dopo aver perso Spinazzola, è arrivato Abraham. Ma questa stagione sarà importante per capire cose che non avevo capito prima di arrivare, e ora capisco meglio rispetto a due mesi fa. Le squadre si costruiscono in base a un modello di gioco, quando hai una rosa in cui non hai due giocatori che fanno lo stesso ruolo, ti devi arrangiare".

Sul rigore concesso al Venezia

"Devo proteggermi, preferisco non parlare dell’arbitro. Preferisco dire solo che è stato un momento molto importante della partita. Le regole di solito sono fatte per chi non capisce di calcio, ma sono i potenti che decidono. A fine stagione si cerca di arrivare ad un equilibrio sugli episodi, ma quando si accumula tutto settimana dopo settimana si inizia a pensare di stare zitti. Mi sono chiesto perchè, ma non posso rispondere. Magari un giorno capirò certi episodi, ci sono cose che sono nascoste e magari con gli anni capisci..."

Sulla partita

"Abbiamo creato molte opportunità. Abbiamo avuto una facilità tremenda ad arrivare al gol, con Abraham e anche El Shaarawy, è difficile commentare come si possano fare solo due gol con tutte le occasioni create".

Sugli obiettivi della Roma

"Come allenatore io devo mettere un po' di ambizione: il quarto posto è l'obiettivo e stiamo lottando per quello, ma è diverso da dire che siamo una squadra da quarto posto".

