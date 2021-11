La Roma di Mourinho cade ancora: al termine di una partita incredibile in cui è successo davvero di tutto, i giallorossi perdono 3-2 contro il Venezia al Penzo e rimangono a -3 dal quarto posto, ora occupato dall'Atalanta. La partita si mette subito male per Pellegrini e compagni, trafitti da Caldara al 3'. Sul finire del primo tempo Shomurodov e Abraham ribaltano tutto, ma nella ripresa è il Venezia ad andare in gol altre due volte. Aramu firma il pari su rigore al 65', poi ci pensa Okereke (su colossale dormita della difesa romanista) a firmare la rete del definitivo 3-2. Ora la crisi dei giallorossi, che hanno vinto solo una delle ultime 7 partite ufficiali tra campionato e Conference League, inizia a farsi pesante.

Il tabellino

Ad

VENEZIA-ROMA 3-2

Serie A Venezia-Roma 3-2, pagelle: super Okereke, male Cristante 2 MINUTI FA

VENEZIA (4-3-3) - Romero; Mazzocchi (77' Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (46' Sigurdsson), Ampadu, Busio; Aramu (77' Tessmann), Okereke (89' Henry), Kiyine (70' Modolo). All.: Zanetti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (66' Carles Perez), Mancini, Ibanez; Karsdorp (83' Zalewski), Veretout, Cristante, El Shaarawy (77' Zaniolo); Pellegrini; Shomurodov (83' Borja Mayoral), Abraham. All.: Mourinho.

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

GOL: 3' Caldara (V), 43' Shomurodov (R), 47' pt. Abraham (R), 65' rig. Aramu (V), 74' Okereke (V).

ASSIST: Aramu (V, 1-0), Shomurodov (R, 1-2).

AMMONITI: Kiyine, Romero (V), Karsdorp, Abraham (R).

NOTE - Recupero 2'+5'.

Mattia Caldara esulta dopo il gol in Venezia-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

La cronaca in 11 momenti chiave

3' GOOOOOOLLLLL DEL VENEZIA! CALDARA! 1-0! Punizione calciata da Aramu con un sinistro tagliato a centro area, Caldara brucia Cristante e batte Rui Patricio con una deviazione sporca di destro che si insacca nell'angolino basso. Assist di Aramu. Veneti subito avanti.

27' PALO CLAMOROSO DI ABRAHAM! Shomurodov difende un pallone in area e favorisce l'inserimento dell'ex Chelsea: destro che supera Romero, salvato dal palo pieno. Sulla ribattuta si avventa El Shaarawy, ma il suo tiro è respinto sulla linea da Mazzocchi. Ci prova anche Veretout: alto. Triplice chance per la Roma, anche sfortunata.

43' GOOOOLLLLL DELLA ROMA! SHOMURODOV! 1-1! Cross di El Shaarawy dalla sinistra per la sponda a centro area di Abraham: Romero anticipa Pellegrini, il pallone rimane lì e Shomurodov insacca con il destro da due passi.

47' pt. GOOOLLLL DELLA ROMA! ABRAHAM! 1-2! Shomurodov in verticale per l'attaccante inglese che controlla col petto, resiste fisicamente al ritorno di Ceccaroni e trafigge Romero con il sinistro. Che prodezza! Assist di Shomurodov. I giallorossi l'hanno ribaltata in quattro minuti.

48' ROMA A UN PASSO DAL 3-1! Incredibile acrobazia di Haps che riesce a respingere sulla linea un colpo di testa di Ibanez che nello stacco aveva superato in altezza anche Romero.

56' CHE OCCASIONE PER LA ROMA! Shomurodov a rimorchio per El Shaarawy che, a colpo sicuro, calcia con il destro nel tentativo di spiazzare Romero. Il portiere del Venezia rimane in piedi e riesce a salvarsi proprio sulla linea.

65' GOOOOOLLLLL DEL VENEZIA! ARAMU! 2-2! ll trequartista del Venezia spiazza Rui Patricio dagli undici metri: sinistro nell'angolino e di nuovo parità al Penzo.

74' GOOOOLLLLL DEL VENEZIA! OKEREKE! 3-2! L'attaccante scatta tutto solo con la difesa della Roma altissima, si presenta a tu per tu con Rui Patricio e lo batte col sinistro dopo una splendida finta di corpo. Assist di Ampadu.

84' DOPPIO MIRACOLO DI RUI PATRICIO Due parate fantastiche del portiere della Roma, nell'arco di pochi secondi, prima su Modolo (anche la traversa gli dà una mano), poi su Okereke. Venezia a un passo dal poker.

90' TRAVERSA DI HENRY! Destro al volo del neo-entrato su perfetto passaggio di Haps: palla che scheggia la traversa.

94' CARLES PEREZ! Conclusione al volo e palla fuori di pochissimo, deviata da Busio. Corner per la Roma. Il Venezia resiste. Che finale!

Il momento social

Mourinho: "Siamo tutti Abraham: tornerà a segnare"

Serie A Mourinho: "Questa rosa non è migliore di quella dell'anno scorso" 17 MINUTI FA