Juventus di Allegri che va “ora siamo una squadra di metà classifica”, con la consapevolezza però che le cose prima o poi si sistemeranno. Ma solo cambiando atteggiamento... È la seconda sconfitta consecutiva per ladiche va ko anche contro il Verona . Ora si fa dura in classifica, considerando che i bianconeri possono scivolare, o meglio sprofondare, a -16 dalla vetta. Il tecnico dei bianconeri non usa mezze misure e, anche per spronare i suoi, prova a dire:”, con la consapevolezza però che le cose prima o poi si sistemeranno. Ma solo cambiando atteggiamento...

C'è stato un confronto con la squadra?

C'è stato un confronto, ma le parole non servono a niente. Serve solo lavorare. Dobbiamo prenderci delle responsabilità e accettare la realtà. Ora siamo una squadra di metà classifica. Le qualità ci sono, ma per tutto il primo tempo è stato così. In qualche modo ci tireremo fuori, martedì è importante in Champions per il passaggio del turno. Piangersi addosso non serve, serve solo pensare a quel che dobbiamo fare. Le cose si sistemeranno

Ma per lo Scudetto è finita?

Lo step di oggi è quasi finale per il campionato. Ora pensiamo alla Champions, poi avremo la Fiorentina per trovare la vittoria in casa. Ora dobbiamo essere lucidi, c'è chi è più stanco. Sta a me capire chi potrà andare in campo

Pensavamo di essere più bravi di loro

Dovevamo metterci sul loro piano. Correre, andare incontro l'avversario e dopo, con la gara che va avanti, le qualità vengono fuori. Però non è che perché abbiamo la maglia della Juventus, battiamo le squadre di metà classifica. Il calcio è questo, non è fioretto. Sono contrasti, duelli aerei e quando trovi il Verona ti devi mettere al suo livello. Anche contro il Sassuolo, che non è una squadra fisica, è successo. Pensavamo di esser più bravi di loro, serve onestà, e in questo momento non lo siamo. Serve silenzio, lavoro e voglia di lottare. Da squadra di mezza classifica, perché questo ora siamo. Dobbiamo essere realisti

