Dopo un percorso di sole vittorie tra Serie A e Conference League, la nuova Roma di José Mourinho cade per la prima volta. Esulta il Verona, che con l'arrivo in panchina di Igor Tudor cambia marcia e si porta a casa un 3-2 che vale oro. Sotto la pioggia battente che per larghi tratti del match cade sul Bentegodi, la partita diventa uno show da cinque reti e tante emozioni. La Roma sembra poter imporsi un'altra volta quando Pellegrini, verso la conclusione del primo tempo, estrae dal cilindro una magia di tacco. Ma l'Hellas ha cuore e gioco, e all'inizio della ripresa ribalta il risultato in un amen con Barak e Caprari. La goffa autorete di Ilic pare rimettere il match sui binari giallorossi, ma il gol decisivo, e splendido, è di Faraoni. Prima vittoria per il Verona, prima sconfitta per la Roma. Che ora si ritrova quasi alle porte il derby contro la Lazio. Momento già delicatissimo.

Classifiche e risultati

Tabellino

Verona-Roma 3-2 (primo tempo 0-1)

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (46' Magnani); Faraoni, Bessa (65' Tameze), Ilic, Lazovic (83' Casale); Barak, Caprari (78' Hongla); Simeone (65' Kalinic). All. Tudor

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (78' Smalling), Mancini, Ibañez, Calafiori (78' Borja Mayoral); Veretout (66' Carles Perez), Cristante; Zaniolo (66' El Shaarawy), Pellegrini, Shomurodov (66' Mkhitaryan); Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Fabio Maresca

Gol: 36' Pellegrini (R), 49' Barak (V), 54' Caprari (V), 58' aut. Ilic (R), 63' Faraoni (V)

Assist: Karsdorp (R, 0-1), Barak (V, 2-1), Simeone (V, 3-2)

Ammoniti: Veretout, Faraoni, Barak, Cristante, Hongla, Casale

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

7' – Simeone si gira benissimo al limite e fa partire un destro che passa accanto al palo di Rui Patricio.

16' – Punizione di Pellegrini che trova Cristante, il cui colpo di testa sul primo palo centra la parte alta della traversa.

28' – Karsdorp sbaglia tutto, Lazovic recupera, si invola verso l'area e col destro sfiora il primo palo.

36' – GOL DELLA ROMA. Cross da destra di Karsdorp, Pellegrini va col tacco e realizza un gol magnifico. Roma in vantaggio.

Esultanza Lorenzo Pellegrini, Verona-Roma, Serie A, Getty Images Credit Foto Getty Images

49' – GOL DEL VERONA. Caprari sfonda a sinistra, Rui Patricio mette una pezza al suo tiro-cross deviato da Mancini, ma da due passi Barak non può sbagliare. 1-1.

54' – GOL DEL VERONA. Azione personale di Caprari, che in area rientra sul destro e piazza una rasoiata vincente sul secondo palo. 2-1.

58' – GOL DELLA ROMA. Pellegrini cerca Abraham, ma la deviazione decisiva è di Ilic, che batte il proprio portiere Montipò. 2-2.

63' – GOL DEL VERONA. Stop ai 20 metri e stupendo destro di controbalzo di Faraoni, con palla che bacia la traversa e si infila in rete. Verona di nuovo in vantaggio.

72' – Ancora Caprari ha la palla del 4-2, servito all'indietro da Kalinic, ma Rui Patricio devia miracolosamente in angolo il suo destro.

La statistica chiave

Marco Davide Faraoni ha realizzato il suo gol numero 13 in Serie A, campionato dov'è rientrato in pianta stabile soltanto due anni fa.

Il momento social

MVP

Caprari. Contro la sua squadra del cuore, ancora una volta lascia da parte i sentimenti. Protagonista dell'1-1, super in occasione del 2-1. E poi sfiora anche la doppietta.

Fantacalcio

PROMOSSO – Barak. Come sempre prezioso tra le linee con la sua intelligenza tattica. Segna un gol da rapace, poi ne sfiora un altro.

BOCCIATO – Shomurodov. Spaesato. Largo a sinistra non rende. Mai pericoloso, mai capace di creare situazioni interessanti.

Le pagelle

