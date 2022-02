Nicolò Zaniolo. la stella della Roma, da infortunato, è stato "pizzicato" in una discoteca in zona Olimpico sabato sera dopo la sfida casalinga al Verona, Nuovi grattacapi per. la stella della Roma, da infortunato, è stato "pizzicato" in una discoteca in zona Olimpico sabato sera dopo la sfida casalinga al Verona, terminata con un 2-2 in rimonta firmata dai giovani Volpato e Bove , comunque deludente. La stella giallorossa e della Nazionale Italiana è stata filmata da un tifoso giallorosso nella notte. Era in compagnia di Stephan El Shaarawy (che però non compare nel video).

Zaniolo ed El Shaarawy pizzicati in discoteca nel delicato "momento Covid" della squadra

Nelle immagini, Zaniolo appare senza mascherina e circondato da persone intente a ballare, peraltro liberamente dopo l'allentamento delle restrizioni. E' bene considerare che, trattandosi delle consuete ore libere postpartita (a cui Zaniolo ed El Shaarawy non hanno peraltro preso parte per i rispettivi infortuni), tutti i giocatori della Roma, in quel momento, erano in uscita libera.

Situazione delicata

Tuttavia, gli ultimi giorni hanno tratteggiato una circostanza particolare in casa Roma coi 4 contagi Covid all'interno dello spogliatoio che avrebbero imposto maggior prudenza nella gestione del tempo libero, per quanto sia Zaniolo che El Shaarawy, allenandosi a parte proprio perché infortunati, avrebbero limitato parecchio i contatti col resto del gruppo. In teoria, in casi come questi, anche per i possessori di green pass rafforzato, la legge imporrebbe una condizione di autosorveglianza di 5 giorni.

La possibile multa e il rientro in campo

Nelle prossime ore, il direttore sportivo Tiago Punto, valuterà come muoversi rispetto alla vicenda: probabile (non di più) la canonica multa per entrambi. Nel frattempo, Zaniolo prepara il suo rientro in campo, che dovrebbe avvenire nella sua La Spezia (trasferta nella città natale saltata l'anno scorso): l'edema alla coscia è quasi del tutto assorbito. Per quanto riguarda El Shaarawy, invece, la situazione - dopo il terzo ko muscolare negli ultimi due mesi - resta tutta da decifrare.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

