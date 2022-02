Roma-Verona, match valido per la ventiseiesima giornata della massima serie, è terminato 2-2, frutto delle reti di Antonin Barak e Adrien Tameze neutralizzate dai guizzi dei baby giallorossi Volpato e Bove. Gara arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Roma

Serie A Volpato-Bove, i ragazzi di Mourinho riprendono il Verona: 2-2 3 ORE FA

Rui PATRICIO 5: non proprio irreprensibile sui due gol incassati nella prima frazione. Momentaccio.

Ainsley MAITLAND-NILES 5: prova a spingere ma ci mette poca, pochissima, qualità. (78’ BOVE 7 - Entra e piazza un gran gol, quello del pareggio. Serata indimentcabile per lui.)

Chris SMALLING 6: Prova a reggere l'urto in una serata complicatissima.

Marash KUMBULLA 5,5: va spesso in difficoltà contro la sua ex squadra, tardo pomeriggio in apnea.

Rick KARSDORP 5,5: a lungo disastroso, si riscatta con un finale all'arrembaggio.

Lorenzo PELLEGRINI 5: poco lucido in mezzo nonostante i buoni propositi. Il contesto non aiuta ma lui non riesce a metterci del suo.

Sérgio OLIVEIRA 4: Fuori giri e nervoso, sostituito nell’intervallo da Mourinho. Irriconoscibile e lontano anni luce rispetto agli esordi in giallorosso. (46' VERETOUT 6,5 - Guida la riscossa giallorossa con ordine e qualità nei calci piazzati)

Bryan CRISTANTE 5,5: Lotta in mezzo al campo, in un settore dove il Verona domina per larghi tratti.

Matias VIÑA 5: dalle sue parti banchetta Faraoni. “Sacrificato” anche lui all’intervallo (46’ ZALEWSKI 6,5 – Ingresso vivace, crea scompiglio sulla sinistra

Felix AFENA-GYAN 5: Mai capace di incidere, gira a lungo a vuoto (62' VOLPATO 7 – Ingresso da sogno col gol della speranza e i continui strappi a metter in ginocchio la retroguardia gialloblu. Stravolge la partita.)

Tammy ABRAHAM 6: Lotta nella morsa dei centrali veronesi. Ha il merito di crederci fino alla fine nonostante non attraversi una giornata idilliaca.

Mister José MOURINHO 6: Al netto delle assenze, la Roma non ha un copione credibile alla voce “gioco”. Squadra in confusione salvata dai suoi giovani e qui bisogna riconoscere il merito di José Mourinho di averli lanciati.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 5: non può nulla sulla rasoiata di Volpato, deviata peraltro da Bessa, sopreso sul tracciante di Bove

Nicolò CASALE 6,5: sta bene fisicamente e si vede. Unico neo il giallo che gli farà saltare la prossima. (55’ DEPAOLI 5,5 – Entra e va in sofferenza)

Koray GUNTER 6: Attento in marcatura, prestazione senza macchie fino all'infuocato finale dove vacilla

Federico CECCHERINI 6: bene dietro, quando si sgancia si prende pure licenze poetiche. Gran momento anche il suo (78’ SUTALO 5 - Soffre tantissimo dietro nel finale)

Marco Davide FARAONI 6,5: subito un fattore sulla destra con il cross da cui nasce lo 0-1.

Adrien TAMEZE 7: tuttocampista fatto e finito, archivia la pratica con inserimento letale e sinistro a fulminare Rui Patricio. (78’ RETSOS sv)

Ivan ILIC 6,5: Ispira l’azione del gol di Tameze trovando una sontuosa linea di passaggio. Stagione super anche la sua. Leggero calo nel finale

Darko LAZOVIC 6: anche lui è diligente a lungo, prima del difficile finale di gara.

Antonin BARAK 6,5: si fa trovare pronto in area autografando il decimo gol di una stagione francamente difficile da definire. Ormai gli aggettivi li abbiamo scomodati più o meno tutti. Crolla soprattutto fisicamente nell'ultima porzione di match.

Gianluca CAPRARI 7: momento pazzesco per l’ex di turno, oggi in versione assist man a servizio di Tameze (64’ BESSA 5 - Pessimo impatto, con lui il Verona crolla)

Giovanni SIMEONE 6,5: lavora bene per la squadra e va premiato, il gol non arriva ancora però. (64’ LASAGNA 5 - Incapace di tener su palla)

Mister Igor TUDOR 5,5: artefice di una sorta di miracolo sportivo, ma questa volta lo bocciamo perché con i cambi affossa un Verona sin lì pressoché perfetto. Vittoria gettata alle ortiche.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

Serie A Mourinho: "Distruggerò la Primavera, Zaniolo fuori? No" IERI A 17:27