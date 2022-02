Una Roma piena di assenze viene salvata dai sorprendenti giovani mandati in campo da Mourinho nel secondo tempo. Inizio fantastico del Verona di Juric che grazie a due azioni ottimamente confezionate va sopra di due reti in 20 minuti: apre il solito Barak, decimo centro stagionale, raddoppia Tameze su assist di Caprari.

Barak esulta in Roma-Verona Credit Foto Getty Images

Mourinho cambia all'intervallo e inserisce Zalewski capace di dare un cambio di ritmo ai suoi. Gli ingressi decisivi sono però quelli di Volpato e Bove che entrambi, a pochi minuti dall'entrata in campo, realizzano il primo gol in Serie A. Ennesima rimonta subita dal Verona, mentre per la Roma preoccupa la prestazione dei primi 45 minuti.

Il Tabellino

ROMA-VERONA 2-2

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina (46’Zalewski); Maitland-Niles (79'Bove), Cristante, Oliveira (46’Veretout); Pellegrini; Abraham, Felix (62’Volpato)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (78'Sutalo), Gunter, Casale (56’Depaoli); Faraoni, Tameze (78'Retsos), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (64’Bessa); Simeone (64’Lasagna)

GOL: 5’ Barak, 20’ Tameze, 65’ Volpato, 84' Bove

ASSIST: Caprari

AMMONIZIONI: Casale, Pellegrini, Oliveira, Karsdorp

ARBITRO: Pairetto

La cronaca in 5 momenti chiave

5’- BARAK! SEMPRE LUI! 1-0! Schema su calcio di punizione a liberare FARAONI sulla destra, tiro-cross respinto corto da RUI PATRICIO, Barak è pronto a ribattere in rete dal cuore dell'area.

20’- TAMEZE! 2-0! VERONA SHOW! ILIC manda in profondità CAPRARI che da fondo campo ha la lucidità per vedere l'inserimento di TAMEZE. L'ex Atalanta gira di sinistro sotto la traversa. Spettacolare questo Hellas.

32’- SIMEONE mette dentro anche il terzo gol, ma viene tutto cancellato per fuorigioco! Stop e girata dal limite dell'area finita all'angolino. Roma comunque in bambola.

65’- VOLPATO! APPENA ENTRATO! 1-2! Corner respinto corto dalla difesa, VOLPATO arriva in corsa e tiene basso il tiro che batte MONTIPO. Che sorpresa il giovane australiano.

84'- BOVE! PAREGGIO ROMA! 2-2! Raccoglie un pallone respinto da una mischia, pensa per un attimo al tiro, poi lo fa partire e trova l'angolo sul primo palo a MONTIPO fermo.

Il Migliore

Cristian VOLPATO: Ingresso da sogno col gol della speranza e i continui strappi a metter in ginocchio la retroguardia gialloblu. Stravolge la partita.

Il Peggiore

Sergio OLIVEIRA: Fuori giri e nervoso, sostituito nell’intervallo da Mourinho. Irriconoscibile e lontano anni luce rispetto agli esordi in giallorosso.

