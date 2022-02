Zlatan Ibrahimovic ha parlato a margine dell'l’evento di presentazione degli NFTs, tratti dal suo libro “Adrenalina – My untold stories”. Una selezione di undici artisti di Milano rende omaggio al campione svedese realizzando ognuno una diversa opera ispirata ad una frase contenuta nella sua autobiografia.

Sul futuro

Ad

"Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare, e questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, non mollo fin quando non vinco con questa squadra"

Serie A Pioli: "Scudetto? Tutto è possibile. Ibra per me continuerà" 24/02/2022 A 14:41

Come motivarsi

"Senza sacrificio, senza dare tutto non si arriva da nessuna parte. Ho fatto questo libro per mandare un messaggio e dire che tutto è possibile. Ogni cosa che facevo non andava bene, poi ho avuto una situazione diversa in Svezia, ma all'inizio non mi sentivo benvenuto, non mi sentivo abbastanza forte e bravo per quello che facevo. Credevo in me stesso perché avevo troppa fiducia (ride, ndr), e questo è un messaggio per tutti: non importa chi sei e da dove arrivi, se uno vuole raggiunge il proprio obiettivo".

Ibrahimovic: "La mia 'Adrenalina' adesso è lo scudetto per il Milan"

.

Serie A Lazio-Napoli, ufficiali: super sfida Immobile-Osimhen 38 MINUTI FA