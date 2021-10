Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. Lo svedese grazie al terzo gol in 5 partite in questa Serie A non ha solo sbloccato il big match dell’Olimpico contro la Roma (clicca qui per la non smette di stupire. Lo svedese grazie al terzo gol in 5 partite in questa Serie A non ha solo sbloccato il big match dell’Olimpico contro la Roma (clicca qui per la DIRETTA LIVE ) ma ha anche tagliato due traguardi contemporaneamente segnando 150 gol in A e 400 reti tra tutti i campionati a cui ha preso parte.

La distribuzione dei 150 gol in Serie A di Zlatan Ibrahimovic

Milan (2010-2012, 2020 oggi) 70 gol 103 presenze Inter (2006-2009) 57 gol 88 presenze Juventus (2004-2006) 23 gol 70 presenze Totale 150 gol 261 presenze

Niente male per un fuoriclasse che, 22 stagioni fa nel Malmoe segnava il suo primo gol in campionato, e ancora oggi a 40 anni suonati ancora riesce ad incidere, essendo sia leader tecnico di una squadra che – dal suo sbarco è tornata a sognare obiettivi ambiziosi come lo scudetto – sia uno spauracchio per un intero stadio che dal primo minuto lo ha bersagliato di fischi che invece di atterrirlo lo hanno galvanizzato. “Fischiate di più, ne voglio di più...” il suo labiale inequivocabile. Parafrasando Vasco Rossi, “sono ancora qua, eh già”.

L'anatomia dei 400 gol di Ibrahimovic in tutti i campionati

Serie A (Italia) 150 reti Ligue 1 (Francia) 113 reti MLS (Stati Uniti) 53 reti Eredivisie (Olanda) 35 reti Premier League (Inghilterra) 17 reti Liga (Spagna) 16 reti Allsvenskan (Svezia) 16 reti Totale 400 reti (617 presenze)

