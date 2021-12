"La sostituzione di Mertens? È una scelta mia, mi sembrava che la squadra fosse in equilibrio e servisse solo un pochino di fisicità in area di rigore e quindi ho fatto questa sostituzione". Così, ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Napoli Luciano Spallletti commenta la bruciante sconfitta casalinga degli azzurri contro lo Spezia al Maradona: "Abbiamo perso una brutta partita, perché l'abbiamo condotta per lunghi tratti, ma non siamo stati così bravi a chiudere alcune azioni", afferma il tecnico della squadra azzurra.

Ad

"Col passare dei minuti ci siamo innervositi"

Serie A Napoli-Spezia 0-1 pagelle: Mertens spuntato, Juan Jesus tradisce UN' ORA FA

"Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare spazi e fare giocate che ci permettessero di penetrare la loro densità. Poi ci siamo innervositi, abbiamo perso tranquillità col passare dei minuti e non siamo riusciti a rimetterla a posto. Il presidente negli spogliatoi? Nessun colloquio, è venuto a fare gli auguri e il brindisi di Natale con la squadra".

"Ora ci riposiamo perché siamo stanchi"

"Ora si va a casa e ci si riposa un po' perché ultimamente abbiamo sofferto un po' di stanchezza. Poi si tenta di tirar su il morale della squadra, perché è effettivamente un po' abbattuto. In questo finale di girone siamo incappati in qualche risultato storto di troppo. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco palla a terra in velocità, perché soprattutto senza Osimhen non possiamo puntare molto sulla fiscità per prendere a spallate le partite".

Sulle prospettive di classifica

"Guardiamo a tutti. Se non vinci le partite che devi vincere quelli dietro si avvicinano".

Spalletti: "Gol Kessie? Regola chiara, non capisco di che si parli"

Serie A Juan Jesus condanna il Napoli: 0-1 Spezia al Maradona! 4 ORE FA