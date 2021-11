Spezia-Torino, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma sabato 6 novembre alle 15 allo stadio Picco di La Spezia.

Probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Antiste, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

Squalificati:

Indisponibili: Agudelo, Sena, Bourabia, Nguiamba, Sher, Hristov, Reca

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Lukic, Ola Aina; Linetty, Praet; Belotti. All Juric

Squalificati: Pobega

Indisponibili: Pjaca, Mandragora, Ansaldi, Brekalo

Spezia-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Spezia-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Torino è una delle quattro squadre affrontate almeno due volte in Serie A contro cui lo Spezia è imbattuto (insieme a Benevento, al Cagliari e al Parma): un pareggio esterno e una vittoria interna per i liguri lo scorso campionato contro i granata.

Il 4-1 rifilato dallo Spezia al Torino nel match di maggio al Picco rappresenta l’unico match di Serie A in cui gli Aquilotti hanno segnato almeno quattro reti e coincide con la vittoria con più ampio margine ottenuta dallo Spezia nel massimo torneo (l’altra è un 3-0 al Benevento).

Lo Spezia ha la peggior difesa di questo campionato (26 gol subiti), non mantiene la porta inviolata da 27 partite (contro il Milan a febbraio) ed è anche la formazione che ha incassato più gol (69) nei maggiori cinque campionati europei nell’anno solare 2021.

Ivan Juric ha perso, tra Verona e Torino, sei delle ultime nove trasferte di Serie A, vincendo solo una volta fuori casa nel parziale (2N); il tecnico croato, però, ha vinto l’unica partita disputata da allenatore al Picco in Serie A (1-0 con il Verona a gennaio 2021).

Il Torino ha subito finora solo due tiri in seguito a un recupero offensivo di un’avversaria, meno che qualsiasi altra squadra in questa Serie A.

Solo il Torino (uno) ha segnato meno gol su palla inattiva dello Spezia (due) in questo campionato; i granata sono però anche molto attenti sui calci piazzati, visto che solo il Napoli (uno) ha incassato meno gol su palla inattiva della formazione di Juric (tre finora).

Solo il Sassuolo (24) conta più attacchi verticali dello Spezia (23 come il Milan) in questo campionato; i liguri hanno segnato tre reti finora con attacchi verticali, meno del solo Milan (quattro).

Ivan Juric e Thiago Motta sono stati compagni di squadra: 22 partite giocate insieme in Serie A nel Genoa 2008/09 sotto la guida di Gasperini (quinto posto finale, il miglior piazzamento ottenuto dal Grifone nell’era dei tre punti a vittoria in A).

L’ultima delle tre doppiette messe a referto tra Serie A e Serie B da M’Bala Nzola è arrivata nel match di maggio contro il Torino: l’attaccante dello Spezia non va a bersaglio in campionato proprio da quel match.

Andrea Belotti, che ha segnato nell’ultimo turno il suo gol numero 100 in Serie A, non trova la rete in due partite di campionato consecutive da febbraio: nell’ultimo match di maggio contro lo Spezia ha messo a referto l’unico gol granata al Picco (4-1 per i liguri).

