Per andare allo stadio, e più in generale per partecipare a grandi eventi molto affollati, sarà obbligatorio presentare un tampone negativo. La misura, che varrebbe anche per le persone vaccinate, sarebbe allo studio del governo come riferisce il Corriere della Sera. L'intento della nuova stretta è quello di frenare la nuova impennata di contagi: potrebbe essere approvata la prossima settimana, quindi prima di Natale, ed entrare in vigore a partire dal 27 dicembre in modo da avere la certezza che, durante le festività natalizie e anche in seguito, chi partecipa a feste in piazza e grandi eventi non sia positivo al Covid 19. Tra le misure al vaglio del governo c'è anche quella che introdurrebbe l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in tutta Italia, senza alcuna distinzione.

