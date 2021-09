Torino-Salernitana, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Olimpicod Grande Torino domenica 12 settembre alle ore 15.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Serie A Che cosa può dare Ribery alla Salernitana? 07/09/2021 A 08:44

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Edera, Kone, Zaza

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djuric, Veseli

Torino-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Salernitana verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana in Serie A, nella stagione 1947/48, con un punteggio complessivo di 11-2. La squadra campana è infatti quella contro cui i piemontesi hanno segnato di più in media (5.5) nella loro storia in Serie A.

Il Torino potrebbe perdere le prime tre partite stagionali di Serie A per la terza volta, dopo il 2002/03 e il 2020/21.

La Salernitana potrebbe perdere le prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta su tre partecipazioni: è infatti già successo nel 1998/99.

Il Torino non ha vinto alcuna delle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A (5N, 2P): soltanto nel 2003, i piemontesi hanno fatto peggio contro queste avversarie nel torneo (12 in quel caso).

La Salernitana ha vinto solo una partita in trasferta in Serie A: il 4% delle proprie vittorie totali (23) nel massimo campionato; tra le squadre presenti attualmente nel torneo, la formazione campana è quella con la percentuale più bassa di vittorie esterne sul totale.

Ivan Juric non ha vinto alcuna delle ultime 11 gare da allenatore in Serie A (4N, 7P): il suo ultimo successo risale allo scorso aprile contro il Cagliari.

La Salernitana è la squadra che ha registrato il possesso palla più basso (23%) e la percentuale più bassa di passaggi riusciti (54%) in queste prime due giornate di Serie A.

Antonio Sanabria ha realizzato cinque gol nelle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A; l’attaccante paraguaiano non ha segnato, però, nelle sue ultime nove partite di campionato: soltanto nel gennaio 2020 ha fatto peggio nel massimo torneo (19 match senza reti in quel caso).

Simy ha segnato tre reti e fornito un assist contro il Torino in Serie A, inclusa una doppietta nella sfida più recente dello scorso marzo: contro nessun’altra squadra ha preso parte a più gol (quattro) nel massimo campionato.

Federico Bonazzoli ha disputato 20 partite con la maglia del Torino nello scorso campionato, segnando due gol. Sei delle nove reti dell’attaccante classe ’97 in Serie A sono arrivate da subentrato; a partire dal 2019/20, solo Luis Muriel (17) e Felipe Caicedo (otto) hanno realizzato più gol di lui (sei) entrando a gara in corso nel torneo.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Serie A Ribery: "Ho tanta passione e tanto da dimostrare" 06/09/2021 A 21:23