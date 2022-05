Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All. Cioffi

Squalificati: Becao

Indisponibili: Santurro, Success, Marì, Beto

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Motta

Squalificati: Bastoni

Indisponibili: Colley, Hristov, Sena

Dove vedere Udinese-Spezia in tv e streaming

La sfida Udinese-Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nessun pareggio in tre sfide di Serie A tra Udinese e Spezia: dopo una vittoria dei liguri alla Dacia Arena per 2-0 il 30 settembre 2020 (primo storico successo dello Spezia in Serie A), i friulani hanno vinto i due confronti successivi sempre per 1-0 (incluso il match d’andata lo scorso 12 settembre).

L’Udinese ha guadagnato 44 punti in questo campionato: qualora i friulani dovessero raccogliere almeno due punti nelle ultime due giornate, questa sarebbe la loro miglior stagione in Serie A dal 2012/13 (ben 66 in quel caso).

Dopo una striscia di sei match senza sconfitta alla Dacia Arena (4V, 2N), l’Udinese ha perso le due gare interne più recenti - in questo campionato non è mai arrivata a tre sconfitte casalinghe di fila.

Lo Spezia ha perso le ultime quattro gare di campionato e in Serie A non ha mai infilato cinque sconfitte di fila. In queste ultime quattro partite entrambe le formazioni hanno trovato il gol (18 in totale, 4.5 di media a match).

Lo Spezia è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (39); inoltre, solo il Venezia (12) ha perso più gare fuori casa degli Aquilotti (11) nella Serie A in corso.

Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Udinese da fuori area in questo campionato (11, alla pari di Milan e Napoli), dall’altra lo Spezia è quella che ha subito più reti dalla distanza (13).

Udinese (otto) e Spezia (sei) sono due delle quattro squadre che hanno segnato più gol nei minuti di recupero finali nella Serie A 2021/22, insieme a Roma (sette) e Atalanta (sei).

Le ultime sette reti dell’Udinese in campionato sono state messe a segno da sette calciatori diversi - le quattro più recenti, inoltre, sono state realizzate negli ultimi 20 minuti di gioco.

Beto, al rientro dall’infortunio, ha realizzato 11 gol in questo campionato - nell’era dei tre punti a vittoria solo due giocatori dell’Udinese hanno segnato di più nella loro prima stagione assoluta in Serie A: Dino Fava nel 2003/04 e Márcio Amoroso nel 1996/97 (12 entrambi).

Con il gol nell’ultimo match conto l’Atalanta, Daniele Verde ha stabilito il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (sette); l’attaccante italiano ha realizzato in generale 13 gol con la maglia dello Spezia nel massimo campionato, nessun calciatore del club ligure ha fatto meglio nella competizione, al pari di M'Bala Nzola.

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

