Venezia-Roma, match valido per la 12esima giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 3-2 per i lagunari. Le reti dell'incontro sono state messe a segno da Caldara, Shomurodov, Abraham, Aramu (rigore) e Okereke. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 7 - Coraggioso nelle uscite, reattivo e leader. Mezzo voto in più per la grande parata su Abraham nel finale.

Pasquale MAZZOCCHI 6 - El Shaarawy gli dà non pochi pensieri dalla sua parte, ma lui esce dal duello in piedi. Lottatore.

dal 76' Tyronne EBUEHI s.v. - In campo nel finale, si piazza dietro e pensa a spazzare ogni pallone che vede. Ingiudicabile.

Mattia CALDARA 7 - Sblocca il risultato con una zampata, si procura il rigore del 2-2 e dietro è quasi esente da sbavature. Domenica da incorniciare.

Pietro CECCARONI 5,5 - Non sfigura, ma ha il demerito di farsi uccellare da Abraham in occasione del momentaneo 2-1 Roma.

Ridgeciano HAPS 6,5 - Parte male causando un rigore che per sua fortuna il VAR cancella. Poi cresce e incide: salvataggio acrobatico sulla linea e un pallone perfetto in contropiede per Henry nel finale.

Domen CRNIGOJ 5,5 - Si vede poco e fa fatica a trovare la giusta posizione in campo. Non a caso Zanetti lo toglie alla fine del primo tempo per dare più aggressività al suo Venezia.

dal 46' Arnor SIGURDSSON 5,5 - Si muove molto ma tocca pochissimi palloni e viene neutralizzato senza problemi dai difensori della Roma.

Gianluca BUSIO 7 - Tatticamente intelligentissimo, gioca con sicurezza e personalità rendendosi ultile in entrambe le fasi. Fondamentale per gli equilibri della squadra di Zanetti.

Ethan AMPADU 6 - Uno dei meno brillanti: si riscatta nel finale con il lancio in verticale che manda in porta Okereke.

Mattia ARAMU 7,5 - Che partita del numero 10 del Venezia! Confeziona l'assist per il gol di Caldara, segna in modo impeccabile il rigore del 2-2, tocca mille palloni ed è il vero e proprio faro del Venezia.

dal 76' Tanner TESSMANN s.v. - Entra con il compito di fare densità in mezzo al campo nell'assalto finale della Roma. Non giudicabile.

Sofian KIYINE 6,5 - Schierato in un ruolo che non è il suo, si fa notare per qualche giocata di classe e personalità. Va anche vicino al gol con un bel sinistro dal limite.

dal 70' Marco MODOLO 6,5 - Entra bene in partita e sfiora il gol nel finale con un'incornata sulla quale Rui Patricio si supera.

David OKEREKE 7,5 - Il gol del 3-2, segnato dopo una finta stordente ai danni di Rui Patricio, è il giusto premio che arriva al termine di una prestazione eccellente. Fa praticamente reparto da solo sacrificandosi spesso anche in fase di ripiegamento. Chapeau.

dall'89' Thomas HENRY 6 - Entra e per poco non lascia il segno scheggiando la traversa con un destro al volo.

All.: Paolo ZANETTI 8 - Vittoria di prestigio e meritata perché il suo Venezia gioca un calcio propositivo ed è una squadra seria, organizzata e messa molto bene in campo.

Lorenzo Pellegrini e Gianluca Busio durante Venezia-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - Sui 3 gol presi è incolpevole. Anzi, se la Roma tiene accesa fino all'ultimo la sperenza di pareggiare il merito è soprattutto della sua doppia parata su Modolo e Okereke.

Gianluca MANCINI 5 - Dormita colossale sul gol di Okereke: il suo unico svarione, ma che ovviamente pesa tantissimo sull'economia della partita e motiva l'insufficienza.

Marash KUMBULLA 5 - Insicuro, fisicamente non ancora al top. Avrebbe bisogno di giocare con maggiore continuità soprattutto per perfezionare l'intesa con i compagni di reparto. Vedremo se Mourinho gliene darà la possibilità.

dal 66' Carles PEREZ 6 - Ha il merito di provarci in un paio di occasioni anche se non è fortunato nelle conclusioni.

Roger IBANEZ 6 - Il migliore tra i difensori. Va anche vicino al gol con un colpo di testa miracolosamente respinto sulla linea da Haps.

Rick KARSDORP 5,5 - Non nella sua giornata migliore. Riscatta con un buon secondo tempo un primo tempo difficile e condizionato da un cartellino giallo per proteste preso nei primi minuti del match.

dall'83' Nicola ZALEWSKI s.v. - Gioca una decina di minuti, non giudicabile.

Bryan CRISTANTE 4,5 - Si fa bruciare da Caldara sul primo gol del Venezia e commette il fallo da rigore su Caldara con un intervento rischioso. Peggio di così...

Jordan VERETOUT 5,5 - Spento e superficiale nella gestione di un paio di palloni in uscita. Da lui ci si aspetta un rendimento qualitativamente più elevato.

Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Senza dubbio uno dei più in palla. Unico neo la palla gol sprecata nella ripresa, una sorta di rigore in movimento che finisce addosso a Romero.

dal 77' Nicolò ZANIOLO s.v. - Entra quando ormai gli schemi sono totalmente saltati. Ingiudicabile.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Non è al meglio, alterna buone giocate a qualche errore ma come al solito non fa mancare il suo apporto. Riferimento per i compagni dalla metà campo in su.

Eldor SHOMURODOV 7 - Ottima prova dell'ex Genoa che segna un gol di rapina e firma l'assist per il 2-1 di Abraham con il quale mostra di avere una buona intesa. Forse meriterebbe più spazio e più fiducia.

dall'83' Borja MAYORAL s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Tammy ABRAHAM 7 - Una furia nel primo tempo: si procura un rigore (poi cancellato), colpisce un palo clamoroso e segna un gol bellissimo. Un po' in calo nella ripresa, ma decisamente una delle sue migliori prove da quando gioca in giallorosso.

All.: José MOURINHO 4,5 - Rivoluziona la squadra ma non inverte il trend negativo. Solo una partita vinta nelle ultime 7 ufficiali, quinta sconfitta in campionato e difesa che si conferma un colabrodo. Ci sono tante, tantissime cose da sistemare.

