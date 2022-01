Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Casale; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor.

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Salernitana-Venezia sospesa dopo 45': esito deciso dal giudice sportivo IERI A 18:14

Indisponibili: Berardi, Bessa, Cancellieri, Cetin, Coppola, Dawidowicz, Faraoni, Frabotta, Hongla, Magnani, Montipò, Ragusa

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Colantuono.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capezzi, L. Coulibaly, Kechrida, Ruggeri, Strandberg

Verona-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Stastistiche Opta

L’unico precedente tra Verona e Salernitana in Serie A è il pareggio per 2-2 nella gara d’andata di questo campionato.

Il Verona ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime cinque gare contro squadre neopromosse in Serie A (2V, 2N, 1P) - nel parziale sono state realizzate 19 reti, una media di 3.8 a incontro.

La Salernitana ha vinto la sua ultima trasferta di Serie A contro una squadra veneta (2-1 contro il Venezia a ottobre), dopo aver ottenuto un pareggio (sempre contro il Venezia, nel 1999) e due sconfitte (entrambe contro il Vicenza, nel 1947 e nel 1999) nelle tre precedenti gare esterne contro queste avversarie nella competizione.

Il Verona non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe in campionato (2N, 1P) segnando complessivamente due reti, dopo che aveva ottenuto cinque successi nelle prime cinque partite interne in Serie A con Igor Tudor in panchina, realizzando una media di tre centri a incontro.

Dopo il successo sullo Spezia, il Verona potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta da settembre 2020 (una delle quali a tavolino contro la Roma).

La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019.

La Salernitana ha realizzato 11 gol in 18 partite in questo campionato: tutte le ultime tre squadre con 11 o meno reti a questo punto del campionato sono poi retrocesse (Livorno 2009/10, Empoli 2016/17 e Benevento 2017/18).

Nikola Kalinic ha realizzato la più recente delle sue sette marcature multiple in Serie A nella gara d’andata contro la Salernitana, la sua unica doppietta nella competizione con la maglia del Verona.

Sei gol e cinque assist per Gianluca Caprari in questo campionato (già eguagliato l’intero bottino, cinque reti e sei assist in quel caso, di tutto lo scorso torneo con il Benevento): solamente con il Pescara 2016/17 (nove reti ) ha segnato di più in una stagione di Serie A.

Federico Bonazzoli ha realizzato due degli ultimi tre gol della Salernitana in campionato, dopo averne segnato solo uno dei precedenti sette: tutte le sue tre marcature sono arrivate proprio in trasferta.

Fantacalcio: i consigli per la 21a giornata di Serie A

Serie A Spezia-Verona, pagelle: non solo Caprari, anche Lazovic e Lasagna top IERI A 16:14