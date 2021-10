Igor Tudor ha raddrizzato il Verona. La conferma arriva dal roboante 4-0 rifilato allo Spezia da un Hellas scatenato, padrone del campo dal primo all'ultimo minuto e brillante in tutti i suoi elementi. Per gli scaligeri vanno a segno Simeone, Faraoni e Caprari (una magia la sua) in un primo praticamente perfetto tempo chiuso sul 3-0: nella ripresa ci pensa Bessa, complice una papera di Zoet, a completare la festa. Buio totale per lo Spezia di Thiago Motta, penalizzato dalle assenze e troppo arrendevole: per i liguri è la terza sconfitta di fila. Nel finale espulso Bastoni per un fallo di reazione ai danni di Ilic.

Il tabellino

VERONA-SPEZIA 4-0

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (46' Ceccherini), Casale (69' Magnani); Faraoni (46' Cetin), Bessa (73' Kalinic), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (60' Tameze); Simeone. All.: Tudor.

SPEZIA (4-2-3-1) - Zoet; Amian (46' Sher), Nikolaou, Hristov, Bastoni; Podgoreanu (59' Strelec), Ferrer; Antiste (59' Nzola), Gyasi, Verde; Manaj. All.: Thiago Motta.

ARBITRO: Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

GOL: 4' Simeone (V), 15' Faraoni (V), 42' Caprari (V), 71' Bessa (V).

ASSIST: Ilic (V, 1-0), Caprari (V, 2-0), Simeone (V, 3-0).

AMMONITI: Caprari (V), Ferrer (S).

ESPULSO: Bastoni (S) all'82'.

NOTE - Recupero 3'+2'.

L'esultanza di Giovanni Simeone dopo il gol in Verona-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti

4' GOOOOOOLLLLL DEL VERONA! SIMEONE! 1-0! Corner battuto corto, cross tagliato col sinistro da Ilic sul secondo palo dove il Cholito sbuca alle spalle di tutti e di testa trafigge Zoet. Assist di Ilic.

11' GRAN SINISTRO DI VERDE L'attaccante dello Spezia parte largo a destra, si accentra e lascia partire un gran tiro indirizzato sotto la traversa, bravissimo Montipò ad alzare il pallone sopra la traversa.

15' GOOOOOOLLLLL DEL VERONA! FARAONI! 2-0! Splendida azione corale dell'Hellas: Caprari allarga per Faraoni che calcia al volo con il destro: pallone che si insacca nell'angolino sul palo più lontano, niente da fare per Zoet che si allunga ma non ci arriva. Assist di Caprari. Uno-due tremendo del Verona.

17' MANAJ SI DIVORA L'1-2! Incredibile palla gol sprecata dallo Spezia: Manaj colpisce la traversa con un gran colpo di testa, col pallone leggermente deviato da Montipò. La sfera torna sui suoi piedi: destro a botta sicura a porta vuota a non più di due metri di distanza e palla che finisce incredibilmente alta. Da non crederci!

30' ANCORA SPEZIA VICINO AL GOL! Verde in verticale per Manaj, sinistro in piena area e altro grande intervento di Montipò che alza in corner.

42' GOOOOOLLLLLL DEL VERONA! CAPRARI! 3-0! Simeone lavora un pallone al limite dell'area e lo appoggia per Caprari che col destro, di prima intenzione, trova una splendida parabola a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Niente da fare per Zoet. Assist di Simeone.

47' pt. ANCORA MONTIPÒ! Gran sinistro di Verde su punizione dai 25 metri, vola il portiere del Verona e mette in corner.

71' GOOOOLLL DEL VERONA! BESSA! 4-0! Ripartenza comoda del Verona: Bessa porta palla, avanza e trafigge Zoet con un destro tutt'altro che irresistibile. Erroraccio qui del portiere dello Spezia.

Il momento social

MVP

Gianluca CAPRARI - Ispirato: confeziona l'assist al bacio per il gol di Faraoni e firma il 3-0 con un destro a giro di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio. Da applausi.

Fantacalcio

Promosso

Lorenzo MONTIPÒ - Almeno 4 grandi parate nel primo tempo e porta inviolata. Impossibile chiedergli di più: un pomeriggio perfetto per lui e per chi l'ha schierato.

Bocciato

Jeroen ZOET - Pomeriggio da incubo invece per il portiere dello Spezia che nel finale crolla commettendo un errore da matita blu sul tiro di Bessa che vale il 4-0 Hellas.

