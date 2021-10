Verona-Spezia, match della settima giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Bentegodi, si è concluso sul punteggio di 4-0 per l'Hellas. Di Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa i gol della formazione scaligera allenata da Igor Tudor. Nel finale espulso Simone Bastoni. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 7,5 - Prova superlativa, soprattutto nel primo tempo quando respinge gli attacchi dello Spezia con almeno 3 parate super.

Pawel DAWIDOWICZ 7 - Attensissimo dietro, nel secondo tempo si esalta avventandosi come un assatanato su tutti i palloni e chiudendo tutti i varchi.

Koray GUNTER 6,5 - Attento dietro, gladiatorio quando rimane in campo nonostante una vistosa bendatura alla testa. Per evitare guai peggiori Tudor lo lascia negli spogliatoio all'intervallo.

dal 46' Federico CECCHERINI 6 - Entra sul 3-0 quando ormai la partita ha ben poco da dire. Ordinaria amministrazione.

Nicolò CASALE 6,5 - Buona prova, conferma di essere un giocatore valido e affidabile sia in marcatura, sia in impostazione. Veloce e reattivo.

dal 69' Giangiacomo MAGNANI 6 - Partita semplice per lui. Entra e due minuti dopo Bessa segna il definitivo 4-0. Venti minuti senza sudare.

Davide FARAONI 7 - Firma il raddoppio con un destro al volo in buca d'angolo: solita prova generosa e di qualità sulla corsia di destra. Esce all'intervallo.

dal 46' Mert CETIN 6 - Entra a inizio ripresa col freno a mano tirato, anche perché ormai il più l'hanno fatto i suoi compagni.

Daniel BESSA 7 - Equilibratore davanti alla difesa, il suo lavoro non è così visibile ma si rivela estremamente prezioso per la squadra di Tudor. Dopo l'uscita di Caprari alza il proprio raggio d'azione e si toglie la soddisfazione del gol.

dal 73' Nikola KALINIC s.v. - In campo nel finale, non ha palloni giocabili.

Ivan ILIC 6 - Piede sempre caldo, suo l'assist per l'incornate vincente di Simeone nell'azione dell'1-0. Finale burrascoso con Bastoni, poteva risparmiarselo.

Darko LAZOVIC 6 - Il primo a dare la scossa. Parte forte, poi rientra nei ranghi ed è meno incisivo del solito.

Antonin BARAK 6,5 - Gioca tra le linee facendo benissimo entrambe le fasi: non fa cose eccezionali, ma crea sempre superiorità numerica sulla trequarti con i suoi movimenti e i suoi tagli. Fondamentale.

Gianluca CAPRARI 7,5 - Ispirato: confeziona l'assist al bacio per il gol di Faraoni e firma il 3-0 con un destro a giro di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio. Da applausi.

dal 60' Adrien TAMEZE 6 - Si piazza in mezzo al campo per blindare ulteriormente il risultato. Prova anche un paio di sortite in avanti nel finale.

Giovanni SIMEONE 7,5 - Sblocca il risultato dopo meno di 4 minuti con un gol d'astuzia, poi apparecchia la rete di Caprari. Lotta, cerca sempre la profondità e i difensori dello Spezia fanno fatica a tenerlo. Ritrovato.

All.: Igor TUDOR 7 - Ha raddrizzato la classifica del Verona a suon di belle prestazioni. L'Hellas timido e sconclusionato sotto la gestione di Di Francesco è un lontanissimo ricordo. La squadra gioca un calcio piacevole e organizzato.

Daniel Bessa festeggia dopo il gol in Verona-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Spezia

Jeroen ZOET 5 - Poco reattivo sull'1-0, crolla definitivamente nella ripresa facendosi bucare da un destro di Bessa tutt'altro che irresistibile.

Kelvin AMIAN 4 - Si perde Simeone nell'azione dell'1-0 Hellas e sbaglia tantissimo sia in fase di posizionamento, sia in uscita palla al piede. Pomeriggio no.

dal 46' Aimar SHER 5,5 - Esordio in Serie A in una partita certo non tra le più semplici. Non lascia tracce di rilievo sulla partita.

Petko HRISTOV 5 - Primo tempo da incubo, affonda sotto i colpi di Simeone e Caprari.

Dimitrios NIKOLAU 5 - Bocciato anche lui come del resto l'intera retroguardia dello Spezia.

Simone BASTONI 4,5 - Rovina la sua prova, che non era stata neanche male nonostante tutto, con una reazione ingenua nel finale che gli costa un cartellino rosso del tutto evitabile.

Salva FERRER 5 - Prova a reggere l'urto in mezzo al campo ma viene spazzato via facilmente dal ritmo imposto dal Verona soprattutto in avvio.

Daniele VERDE 6 - Punto di riferimento offensivo, il suo sinistro tiene in costante apprensione la difesa dell'Hellas. Uno dei pochi a salvarsi nella squadra di Thiago Motta.

Emmanuel GYASI 5 - Gioca con rabbia, come se volesse suonare la carica ai suoi compagni. Anche lui, però, combina troppo poco là davanti.

Suf PODGOREANU 4,5 - Fuori posizione, affonda di fronte alla maggiore vivacità dei centrocampisti del Verona. Tocca pochissimi palloni, in ombra.

dal 59' David STRELEC 5,5 - Ha sul sinistro il pallone dell'1-4, non semplice per la verità, e lo spara alto da ottima posizione.

Rey MANAJ 5 - Si muove anche bene, ma il suo voto non può prescindere dal clamoroso gol sbagliato a porta vuota nel primo tempo. Un errore che non è frequente vedere a questi livelli.

Janis ANTISTE 5 - La buona volontà non gli manca, ma si rivela fumoso. Partita anonima, senza squilli.

dal 59' M'Bala NZOLA 5 - In evidente ritardo di condizione atletica, non si vede mai.

All.: Thiago MOTTA 5 - Le tante assenze rappresentano un alibi di ferro, ma quello che preoccupa è l'atteggiamento della squadra a inizio partita. Avvio troppo molle, quando in queste condizioni sarebbe servito il coltello tra i denti.

