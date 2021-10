Mourinho e il Milan, il Milan e Mourinho. Domenica sera allo stadio Olimpico di Roma lo Special One ritrova i rossoneri per un match storico e di alta classifica. Nonostante i 9 punti che li separano dalla banda di Pioli i giallorossi sono in piena zona Champions e, la mini striscia negativa, si sono galvanizzati. Domenica sera allo stadio Olimpico di Roma lo Special One ritrova i rossoneri per un match storico e di alta classifica. Nonostante i 9 punti che li separano dalla banda di Pioli i giallorossi sono in piena zona Champions e, dopo la sesta vittoria in Serie A ai danni del Cagliari che ha interrotto

Per la notte di Halloween, la più spaventosa dell'anno, lo Special One ospiterà la capolista (unica squadra imbattuta del campionato insieme al Napoli) e cercherà di preparare uno scherzetto che a Milano - sponda Inter - conoscono alla perfezione. Fin dal primo approccio in nerazzurro, il mago di Setubal ha dimostrato di avere un feeling speciale per le sfide contro il Milan. Malgrado la sconfitta iniziale datata 28 settembre 2008 e firmata da quel super gol di testa di Ronaldinho, il tecnico portoghese ha vinto tutti gli altri incontri regalando spettacolo dentro e fuori dal campo, anche con dichiarazioni e polemiche.

Mourinho contro il Milan nel 2010 Credit Foto Getty Images

Il braccio di Adriano e la bomba di Stankovic, il 4-0 di Milito, Maicon, Thiago Motta e ancora Stankovic, il 2-0 con la punizione di Pandev e il rigore parato: Mou ha sempre saputo toccare le corde giuste dei suoi giocatori, regalando momenti indimenticabili alla propria tifoseria. "Quando sono in un club, mi piace essere uno di loro e mi piace sentire quello che sentono le mie persone. È una sensazione nuova per me quando passo da un club all'altro, ma imparo quella sensazione molto, molto velocemente".

Mou vs Milan: 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte

PARTITA PUNTEGGIO Milan-Porto 1-0 Milan-Inter 1-0 Inter-Milan 2-1 Milan-Inter 0-4 Inter-Milan 2-0 Real Madrid-Milan 2-0 Milan-Real Madrid 2-2

E lo ha fatto anche a Madrid, sistemando il Milan in casa (2-0, gol di Cristiano Ronaldo e Ozil) e pareggiando a San Siro dopo una vibrante doppietta di Pippo Inzaghi. L'unica sconfitta pesante è datata 29 agosto 2003, quando la truppa allenata da "Carletto" Ancelotti, grazie al solito gol di Andriy Shevchenko, superò il Porto nella finale di Supercoppa Europea.

Prima sfida con Pioli

Domenica sera ci sarà il primo confronto con Stefano Pioli, che nonostante solo due anni in meno (56 Pioli, 58 Mou) non ha mai fronteggiato il quattro volte miglior allenatore del mondo. Nemmeno negli anni italiani del portoghese, impegnato in Serie B con il Piacenza e il Sassuolo. Sarà una sfida interessante soprattutto dal punto di vista tattico, con due moduli speculari (4-2-3-1) che privilegiano la tecnica. Da una parte le schegge impazzite del Milan e dall'altra la potenza dei vari Zaniolo e Pellegrini. L'ottava volta di José Mourinho contro il Milan come finirà? Al campo la sentenza.

