La mancata convocazione di Dusan Vlahovic per i quattro impegni di Nations League della Serbia aveva seminato dubbi in patria. Che la nuova competizione riservata alle selezioni nazionali non sia il massimo del prestigio poteva essere un tema, ma l'attaccante della Juve non è assolutamente quel genere di giocatore che snobbi le competizioni. Tutt'altro: Vlahovic è uno di quelli che non si perderebbe nemmeno una partitella d'allenamento. La rinuncia, come prevedibile, malcelava infatti qualcosa di serio: la volontà del ragazzo, in accordo con staff medico serbo e della Juventus, di recuperare al meglio da un infortunio che l'ha tormentato, condizionandone le prestazione, da aprile: la pubalgia.

Dusan Vlahovic, Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Juve, Vlahovic: la pubalgia dietro il rendimento difficoltoso e la mancata convocazione con la Serbia

Un'infiammazione fastidiosa, che incide pesantemente su ogni calciatore che la deve affrontare. Vlahovic non ne ha mai voluto parlare provando, come sempre, a passare sopra il problema come un trattore, com'è abituato a fare. Ma, almeno a fine stagione, il muro della strada senza uscita dettata dall'infortunio che va necessariamente curato, gli si è stagliato di fronte inesorabile.

Vlahovic: il recupero al posto delle vacanze e i possibile passaggio dalla 7 alla 9

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante questo sia periodo di vacanza, Vlahovic è stato avvistato alla Continassa, dove lo attende un programma di recupero di 4 settimane, in compagnia di Federico Chiesa - i due sono stati anche a Montecarlo per il GP di Formula 1 -, insieme intenti a superare i rispettivi acciacchi (l'azzurro deve recuperare dall'intervento al legamento crociato, con rientro previsto ad ottobre). Nel frattempo, per Vlahovic, si profila all'orizzonte un cambio di numero dietro la maglia: tolto sui social ogni riferimento al 7. Possibile il suo passaggio alla 9.

