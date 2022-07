André Onana ha deciso di cambiare maglia e sposare il progetto tecnico dell'portiere camerunense si è raccontato in una lunga e interessante intervista rilasciata a Dazn, confidando quanto sia stato importante Samuel Eto'o per la sua scelta estiva: "Conoscevo già l'Inter perché Eto'o ha giocato qui, ho parlato con lui prima del trasferimento e mi ha detto: "André, l'Inter è il club giusto per te". È un club con molte ambizioni e che punta sempre a vincere e visto che sei un vincente credo che sia il club giusto per te". Dopo sette anni all'Ajax,ha deciso di cambiare maglia e sposare il progetto tecnico dell' Inter di Simone Inzaghi . Ilsi è raccontato in una lunga e interessante intervista rilasciata a, confidando quanto sia stato importanteper la sua scelta estiva: "".

Onana ha anche affrontato il discorso relativo alla titolarità della porta nerazzurra vista la presenza di capitan Handanovic: "Samir è un grandissimo portiere, ha fatto tanto per questo club, è il capitano e credo che io debba rispettarlo perché ha fatto molto per questa squadra, ma io sono venuto per giocare e rispettare anche le scelte dell’allenatore. Anche se il mister decide che è meglio iniziare con lui va bene, perché l’importante è che vinca il gruppo. Sono contento di essere arrivato in una squadra così sana e se dovrò stare in panchina ci starò tranquillamente tifando da lì".

"L'Inter è un grande club. Dal momento in cui ho parlato con Piero (Ausilio, ndr) fin da subito mi da dato la sua parola e l'ha mantenuta. Il discorso che mi ha fatto mi ha toccato e sono stato molto contento. Sono molto contento di essere qui, in questo club molto vicino ai giocatori. Tutto sta andando benissimo". Onana conferma poi di aver cominciato a giocare a calcio in un ruolo diverso da quello di portiere: "Ho iniziato come giocatore di movimento e ho cambiato ruolo perché mio fratello maggiore giocava in porta. In quel momento non volevo essere un portiere perché, come si dice, quando non sei bravo ti mettono a giocare in porta. Però quando cresci ti rendi conto che è un ruolo e una posizione che richiedono molta responsabilità. E questo mi piace".

