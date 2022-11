Spalletti presenta Atalanta-Napoli: "Non temo la sosta Mondiale. A Bergamo come ad Anfield e Gasperini farà..."

SERIE A - Luciano Spalletti presenta la sfida di Bergamo che può permettere al Napoli di consolidare il primato in vetta e ribadire la forza di una squadra che molti considerano come una seria candidata allo scudetto: "Quello di Bergamo è un test che assomiglia molto a quello di Anfield, sarebbe la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti".