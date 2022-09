Ciro Immobile dovrà fare presto i conti con il fisco, colpito dalla chiusura di una vicenda risalente a dieci anni fa. La Corte di Cassazione lo ha condannato per evasione a causa del mancato versamento Irpef relativo alla commissione del suo procuratore, Alessandro Moggi, dopo il trasferimento dalla Juventus al Genoa, avvenuto nell'estate del 2012.

Immobile si è difeso sostenendo che all'epoca non avesse rapporti con Moggi, il suo attuale agente, ma con un altro procuratore, Marco Sommella, con mandato in esclusiva. Moggi avrebbe agito soltanto come intermediario dell'operazione, in qualità di consulente della formazione rossoblù.

La Corte di Cassazione ha però respinto la tesi difensiva, mettendo sul piatto una serie di documenti emersi durante le indagini che testimonierebbero come, in realtà, il rapporto con Moggi fosse già saldo e ben avviato.

