Lazio-Inter aprirà la terza giornata di campionato. Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia del match che lo vedrà ritrovare il suo vecchio allenatore, Simone Inzaghi. L'attaccante biancoceleste ha raccontato i retroscena del litigio con lo stesso Inzaghi durante la partita contro il Parma e ha risposto in modo eloquente alle critiche che lo hanno colpito in più occasioni nel corso della carriera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

La risposta alle critiche: "Quando smetterò, la gente capirà..."

"Ci sono certe opinioni che mi fanno pensare. A volte mi faccio una risata, a volte mi arrabbio. Penso che poi, alla fine di tutto, le persone che mi vogliono bene si renderanno conto di quello che ho fatto quando smetterò di giocare".

L'istinto innato per fare gol

"La freddezza sottoporta? Un po' è istinto, un po' è esperienza. Studio i portieri, ma ho fatto molti gol di istinto, soprattutto quando ero giovane. In tante occasioni so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti. Cioè, mi immagino il gol durante l'azione, so già come potrebbe finire".

Ciro Immobile esulta sotto la curva, Lazio-Bologna, Imago Credit Foto Imago

La lite con Simone Inzaghi e la riappacificazione

"Durante Lazio-Parma ho avuto una discussione con Inzaghi. Con il Parma ho fatto un errore io. Dopo la sostituzione ho sbraitato un po' perché avevo troppa voglia di giocare. Poi, nelle settimane successive, il mister mi ha detto che non se lo aspettava da me. C'era rimasto un po' male. Poi con il Genoa ho segnato, ci siamo abbracciati e ci siamo dimenticati tutto".

L'attesa per il big-match contro l'Inter

"Lazio-Inter è sempre una sfida particolare per noi e per i tifosi, visto il gemellaggio e che cosa è successo nelle partite degli ultimi tempi. Tra il gol di Vecino, quello di Felipe l'anno scorso. Da quando il mister è andato lì è ancora più bello sfidare il nostro passato. Tutti hanno quella motivazione in più".

L'estero: i rimpianti per Dortumund e il mancato ambientamento a Siviglia

"Avrei voluto avere un po' più di tempo a Dortmund. Nei primi 6 mesi mi trovavo veramente bene. A Siviglia non mi sono preso con l'allenatore. Può capitare nell'arco di una carriera. Invece a Dortmund potevo fare sicuramente qualcosa in più".

