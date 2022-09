Leão assente, Saelemaekers titolare

"Leao? Non conta chi mancherà domani, ma lo spirito e la qualità. Facciamo del nostro modo di giocare la nostra caratteristica più importante. Il livello del collettivo esalta il singolo. Abbiamo provato a fare qualche cambiamento vista la sua assenza. Anche se non è l'assenza di un giocatore che ci può far cambiare un modo di stare in campo equilibrato e sempre propositivo. Leao ha determinate caratteristiche. Saelemaekers ha altre caratteristiche e le sfrutteremo: è un destro che può giocare a sinistra, può rientrare e tirare".

Doppio primo posto? Bilancio rimandato a domani

"Primo in Serie A e nel girone di Champions? Potevate aspettare domani per fare questa domanda. Sono convinto che la squadra sia preparata. Ma faremo il primo bilancio dopo quello che succederà domani sera".

Spalletti grande allenatore, Milan-Napoli è partita-scudetto

"Contro il Napoli sarà una partita difficile. Affrontiamo un avversario che ha tutte le carte in regola per essere una grande squadra: hanno tecnica, qualità, sono ben allenati. Spalletti fa giocare sempre bene le sue squadre con un'identità chiara e precisa. Il mercato gli ha permesso di comprare giocatori forse non così conosciuti, ma adatti. Milan e Napoli sono due squadre simili, che mavorano, vanno in profondità, cercano di non essere passive in fase difensiva. Chi sia meglio o peggio lo vedremo domani. È una sfida-scudetto. Il campionato sarà talmente equilibrato che tre punti in più o in meno faranno la differenza. Non tanto perché affrontiamo il Napoli, ma perché tre punti possono segnare la differenza. Poi il campionato è molto lungo, e ogni partita è la partita-scudetto. Quest'anno ci sono più squadre attrezzate per fare bene, c'è grande equilibrio. Sono cresciute tanto le medio-piccole e in ogni singola partita si deve fare molto per vincere".

Ma c'è un problema: troppi gol subiti

"In questo momento non ci stanno piacendo i gol subìti quando siamo in netta superiorità numerica, come quello con la Dinamo. Abbiamo analizzato gli episodi. Più il livello si alza, più bisogna stare attenti. Basta mezzo metro per subire gol. Domani il livello si alza e l'attenzione dovrà essere massimale".

Nuovi innesti? C'è bisogno di tempo...

"I nuovi innesti non stanno faticando ad adattarsi. Sono molto contento di Yacine, di Thiaw, di Dest e di Vranckx. Non devono avere fretta. Io non ho fretta. Ci vuole il giusto tempo per capire certe cose e loro stanno facendo tutto il necessario per convincermi di essere pronto. Sono sicuro che presto lo faranno".

Milan-Napoli: numeri, statistiche e curiosità

