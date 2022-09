non avevano le immagini della telecamera che inquadrava Antonio Candreva”. E’ questa la spiegazione ufficiale nel day-after Gli arbitri addetti al controllo VAR di Juventus-Salernitana “”. E’ questa la spiegazione ufficiale nel day-after le polemiche di Juventus-Salernitana , partita in cui ai bianconeri è stato annullato un gol nel finale – il 3-2 di Milik – giudicato irregolare per la posizione di Leonardo Bonucci.

Una decisione immediatamente sbugiardata da alcune immagini comparse poi anche sui social network e che hanno fatto immediatamente il giro delle redazioni. Oggi, l’organo di controllo dell’AIA, l’associazione italiana arbitri, ha comunicato che le "immagini della telecamera che inquadravano il centrocampista granata non erano a disposizione del VAR, pertanto non erano fruibili". Questa dunque la spiegazione ufficiale alla clamorosa svista dello Stadium.

Il comunicato

"L'organo tecnico della Can ha visionato le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti al Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con questo precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio occorso".

La squadra arbitrale

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: SCARPA – TRINCHIERI

IV uomo: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: MELI

