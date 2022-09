Gol, gol annullati, rigori, espulsioni, rimonte. Nel posticipo dell'Allianz Stadium succede semplicemente di tutto. La Salernitana rischia di scrivere la storia, la Juventus si salva in extremis. E, anzi, quasi si porta a casa l'intera posta in palio. Alla fine è 2-2, ed è un risultato che, in qualche modo, scontenta tutti. Scontenta i campani, che vanno all'intervallo su un doppio vantaggio firmato Candreva-Piatek (quest'ultimo a segno su rigore concesso per un mani di Bremer) e danno concretamente la sensazione di approfittare della confusione tecnica e mentale dell'avversario. E scontenta anche la Juve, che in un secondo tempo furioso accorcia con Bremer e pareggia al secondo minuto di recupero con Bonucci, ancora su rigore, dato per uno sgambetto di Vilhena su Alex Sandro, parato da Sepe e ribadito in rete dal capitano bianconero. Finita qui? Ma quando mai. Al 95' Milik trova il teorico 3-2 e si fa pure espellere per esultanza eccessiva. Solo che la posizione di Bonucci sul suo colpo di testa vincente viene considerata irregolare: gol annullato. Ne nasce un parapiglia in cui anche Cuadrado e Fazio vedono rosso. Un finale di fuoco di una partita assurda. Con considerazioni sparse: la Juve ha più cuore che gioco, la Salernitana pare destinata a togliersi più di una soddisfazione durante la stagione.

Tabellino

Juventus-Salernitana 2-2 (primo tempo 0-2)

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (63' Alex Sandro); McKennie (85' Soulé), Miretti (63' Fagioli), Paredes, Kostic (79' Danilo); Vlahovic, Kean (46' Milik). All. Allegri

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore (81' Kastanos), Vilhena (100' Sambia), Mazzocchi; Dia (81' Bonazzoli), Piatek (61' Botheim, 100' Gyomber). All. Nicola

Arbitro: Matteo Marcenaro

Gol: 18' Candreva (S), 50' pt rig. Piatek (S), 51' Bremer (J), 92' Bonucci (J)

Assist: Mazzocchi (S, 0-1), Kostic (J, 1-2)

Ammoniti: Paredes, Kean, Maggiore, Bremer, Fazio, Piatek, Sepe, Milik

Espulsi: Milik, Cuadrado, Fazio

La cronaca in 11 momenti chiave

7' – Stupenda azione personale di Miretti, che in area sterza, incrocia col sinistro e trova la parata in due tempi di Sepe.

18' – GOL DELLA SALERNITANA. Mazzocchi sfrutta un altro svarione difensivo di Cuadrado, entra in area e, dopo una serie di finte, fa partire un tiro-cross mancino spinto in rete sul secondo palo da Candreva.

39' – Kean imbuca centralmente per Vlahovic, che in area resiste al rientro di un paio di avversari e mette dentro. Il serbo è però partito in posizione di fuorigioco: gol annullato.

50' pt – GOL DELLA SALERNITANA. Calcio di rigore concesso ai granata – tramite VAR – per un tocco col braccio in area di Bremer su tiro di Piatek: dal dischetto lo stesso polacco non sbaglia. 0-2.

Piatek segna il calcio di rigore, Juventus-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

51' – GOL DELLA JUVENTUS. Kostic ruba palla a Coulibaly e centra col sinistro in area, dove Bremer arriva col terzo tempo a staccare e a battere Sepe di testa. Partita riaperta.

65' – Sinistro a giro di Vlahovic, ma Sepe si allunga e gli devia il tiro in calcio d'angolo.

73' – Sinistro a giro di Milik molto simile a quello precedente di Vlahovic, questa volta Sepe prega e la palla sfiora il palo più lontano.

87' – Cuadrado crossa sul secondo palo, Danilo effettua un tiro-cross al volo e Milik non arriva a deviare con la porta vuota.

92' – GOL DELLA JUVENTUS. Calcio di rigore concesso ai bianconeri per uno sgambetto in area di Vilhena su Alex Sandro: Bonucci si fa respingere l'esecuzione da Sepe, poi ribadisce in rete col sinistro.

98' – Milik trova pure il 3-2 di testa, sugli sviluppi di un angolo, ma il gol viene annullato tramite VAR per un fuorigioco di Bonucci davanti alla porta. Il polacco era stato pure espulso per esultanza eccessiva prima dell'annullamento.

98' – Espulsi anche Cuadrado e Fazio, protagonisti di un parapiglia collettivo in attesa della decisione dell'arbitro Marcenaro. La Juve chiude in 9, la Salernitana in 10.

MVP

Pasquale MAZZOCCHI. Nel primo tempo è semplicemente indiavolato: punta sempre l'uomo e spessissimo lo salta, come in occasione dello 0-1. Può far poco sul terzo tempo vincente di Bremer.

Fantacalcio

PROMOSSO – Krzysztof PIATEK. Alla prima da titolare con la maglia della Salernitana, dimostra di aver già affinato l'intesa coi compagni: fa tante cose buone e segna dal dischetto.

BOCCIATO – Moise KEAN. L'unica buona giocata è l'imbucata per Vlahovic nell'azione del gol annullato. Per il resto, non la becca praticamente mai.

