de Ligt. "Pagliaccio". "Infame". "Sbirro di m***a". "Speriamo che ti spacchi il crociato". "Vergogna… tu e De Sciglio!". E’ questo il metodo di trattamento che alcuni tifosi della Juventus stanno utilizzando sui social nei confronti dei giocatori che hanno collaborato nell’ambito dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. Qualche giorno fa era stato il turno del difensore italiano, oggi tocca al giocatore olandese. Parte del tifo bianconero sul web ha invaso il profilo Instagram di de Ligt per offendere, insultare, consumare vendetta social e sfogare rabbia. Dopo De Sciglio , anche. "Pagliaccio". "Infame". "Sbirro di m***a". "Speriamo che ti spacchi il crociato". "Vergogna… tu e De Sciglio!". E’ questo il metodo di trattamento che alcuni tifosi della Juventus stanno utilizzando sui social nei confronti dei giocatori che hanno collaborato nell’ambito dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. Qualche giorno fa era stato il turno del difensore italiano, oggi tocca al giocatore olandese. Parte del tifo bianconero sul web ha invaso il profilo Instagram di de Ligt per

Non hanno perdonato di essere gli unici giocatori ad aver fornito agli inquirenti i messaggi contenuti nella chat di squadra su WhatsApp e finiti agli atti dell'inchiesta che ha scosso dalle fondamenta la società con le richieste di rinvio a giudizio, provocando le dimissioni del presidente, Andrea Agnelli, e dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Andrea Agnelli (ex presidente della Juventus) Credit Foto Getty Images

L'oggetto di quelle comunicazioni faceva riferimento alla cosiddetta duplice "manovra stipendi" relativa al biennio 2019-2021, al tentativo da parte della Juventus di dilazionare pagamento e impatto a bilancio dell'esborso anche a causa del riflesso negativo della pandemia Covid-19 sugli introiti. Ai giocatori venne proposto un piccolo sacrificio ma con la garanzia che la corresponsione degli ingaggi sarebbe stata onorata, sia pure spalmata in un periodo di tempo più lungo.

Gli screenshot di quella chat che De Sciglio e de Ligt hanno girato ai magistrati durante le audizioni hanno permesso ai titolari dell'inchiesta di ricostruire "l'opacità" di un certo modo di operare. Una strategia che, contestualmente alle operazioni generate dalle plusvalenze sospette e dai rapporti con altre società, servisse a quadrare i conti camuffando gli ammanchi e che – secondo la tesi della Procura – è da perseguire per ipotesi di reato molto gravi quali falso in bilancio, false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Oggi, la collaborazione dei due giocatori è oggetto dell’ira di una parte di tifosi.

