l'Inter di Inzaghi. Un'annata anomala, con una pausa di due mesi da gestire nel migliore dei modi. Alcune amichevoli di rilievo, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky della stagione nerazzurra e della voglia di lottare fino alla fine per lo Scudetto. Il ritiro di Malta rappresenta l'inizio della seconda parte di stagione perdi Inzaghi. Un'annata anomala, con una pausa di due mesi da gestire nel migliore dei modi. Alcune amichevoli di rilievo, come quella di ieri contro il Salisburgo , risvegliano le gambe dopo alcune settimane di pausa.ha parlato ai microfoni di Sky della stagione nerazzurra e della voglia di lottare fino alla fine per lo Scudetto.

La sfida al Napoli come primo obiettivo: "La partita con il Napoli rappresenta sempre tre punti: ogni partita vinta porta tre punti, che sia Napoli o Empoli. Se riuscissimo a vincere contro il Napoli, questa vittoria potrebbe darci molta fiducia. Il loro percorso in campionato mi sorprende. Anche se conosco Spalletti, che è un allenatore fortissimo, non mi aspettavo che andassero così forte. Hanno vinto tredici partite su quindici, spero che rallentino un po’” le parole di Dzeko.

Sulle speranze di andare avanti in Europa: "La Champions League è la competizione più importante, per noi giocatori è quella dove ci sentiamo al meglio: cominciare le partite con quell’inno ti dà sempre qualcosa di particolare. Vogliamo provare a fare grandi cose in Champions, ma prima dobbiamo pensare al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa. Prima della gara con il Porto ci sono ancora tante partite da giocare, ma quest’anno in Champions vogliamo fare qualcosa di più rispetto all’anno scorso”.

"Qui all’Inter sto bene, penso solo ad allenarmi e a giocare le partite. A tutto il resto pensano gli altri. Del mio futuro non mi preoccupa niente: ancora non ci sto pensando. In questo momento non ci voglio ancora pensare perché mi sento ancora in grado di poter dare tanto al calcio" ha concluso l'attaccante.

