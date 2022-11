Empoli-Cremonese, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli venerdí 11 novembre, alle ore 20:45. Empoli e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: i toscani sono rimasti imbattuti in tutte le ultime nove sfide di Serie B contro i lombardi (3V, 6N), con l'ultimo successo grigiorosso che risale al 2 ottobre 1988.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. Zanetti

Squalificati: Luperto

Indisponibili: Destro, De Winter, Tonelli

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Castagnetti, Meité, Valeri; Buonaiuto, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu, Chiriches

EMPOLI-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Empoli-Cremonese, venerdí 11 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Empoli e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: i toscani sono rimasti imbattuti in tutte le ultime nove sfide di Serie B contro i lombardi (3V, 6N), con l'ultimo successo grigiorosso che risale al 2 ottobre 1988.

L'Empoli è rimasto imbattuto in nove delle 10 partite interne di Serie B giocate contro la Cremonese, grazie a tre successi e sei pareggi: l'unica sconfitta risale al settembre 1949 (0-2).

L'Empoli ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (1-2 v Venezia nel settembre 2021) - inoltre, dopo l'1-0 sul Monza, i toscani potrebbero tenere la porta inviolata in due partite consecutive contro formazioni provenienti dalla cadetteria per la prima volta dal dicembre 2016.

L'Empoli non ha mai vinto una partita di Serie A disputata di venerdì, avendo ottenuto un solo pareggio e cinque sconfitte in sei precedenti - il pareggio tuttavia (2-2 v Genoa nel 2021) è arrivato nell'unica di queste sfide giocata al Castellani.

Dopo l'1-0 contro il Sassuolo alla 13ª giornata, l'Empoli potrebbe tenere la porta inviolata in due partite interne consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2017 (tre in quell'occasione).

La Cremonese ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: mai nella sua storia nel massimo campionato i lombardi sono rimasti imbattuti per cinque gare esterne consecutive (quattro anche tra marzo e aprile 1994).

Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (7 su 14) – l’ultima formazione neopromossa che ha registrato almeno otto pareggi dopo le prime 15 gare stagionali di Serie A era stata l’Atalanta nel 2011/12.

Tommaso Baldanzi ha all’attivo due reti nel torneo in corso, solo un giocatore dell’Empoli ha segnato più gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 20 anni: Nicola Pozzi, quattro centri nel 2005/06 - il classe 2003 inoltre è l'unico giocatore dell'Empoli ad aver già segnato più di una rete al Castellani in questo campionato (una contro il Verona ad agosto e una contro il Sassuolo a inizio novembre).

L’Empoli è una delle due squadre, insieme alla Roma, contro cui David Okereke ha realizzato due gol in Serie A; contro i toscani l’attaccante della Cremonese ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato italiano, l’11 settembre 2021, in trasferta con la maglia del Venezia.

L’Empoli è la vittima preferita di Daniel Ciofani in Serie A; l’attaccante della Cremonese ha realizzato quattro gol in quattro sfide contro i toscani nel massimo campionato e contro gli azzurri ha collezionato due delle sue tre doppiette nel torneo, tutte con la maglia del Frosinone.

