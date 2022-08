Fiorentina-Napoli, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze Domenica 28 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Italiano e quella di Spalletti. Dopo la vittoria 3-2 nell’ultimo confronto in Serie A (aprile 2022, al Maradona), la Fiorentina potrebbe battere il Napoli in due partite consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra novembre 1994 e gennaio 1997 (cinque successi consecutivi con Ranieri in panchina).

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: Gaetano

Indisponibili: Demme

FIORENTINA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Fiorentina-Napoli, domenica 28 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Dopo la vittoria 3-2 nell’ultimo confronto in Serie A (aprile 2022, al Maradona), la Fiorentina potrebbe battere il Napoli in due partite consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra novembre 1994 e gennaio 1997 (cinque successi consecutivi con Ranieri in panchina).

Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro la Fiorentina in Serie A, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale). I partenopei avevano vinto altrettante partite di campionato in casa della Viola nelle precedenti nove sfide (5N, 1P).

Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio contro l’Empoli, la Fiorentina potrebbe rimanere imbattuta in tutte le sue prime tre gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14 con Vincenzo Montella alla guida (2V, 1N in quel caso).

Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto sette volte la porta inviolata in casa, su 11 partite: nel periodo nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio (sette anche il Milan).

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in tre campionati di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Napoli ha stabilito il suo nuovo record di gol segnati nelle prime due gare in una stagione di Serie A: nove (superate le otto del 2020/21).

Il Napoli ha vinto le ultime tre trasferte di campionato e non fa meglio dalla serie di otto registrata tra aprile e ottobre 2021; in quel caso l’ultimo successo esterno fu proprio contro la Fiorentina, 2-1 (Lozano, Rrahmani e Martinez Quarta).

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe diventare solo il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo José Callejón nel 2013/14. In più, il georgiano classe 2001 (tre reti e un assist fin qui in Serie A) potrebbe diventare il 2° calciatore under 22 a prendere parte ad almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze nei maggiori 5 campionati europei nelle ultime 15 stagioni (dal 2008/09), dopo Erling Haaland (sette).

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio; tuttavia, non ha realizzato nemmeno una rete nelle sue tre sfide ai partenopei con la maglia della Fiorentina.

Giovanni Simeone ha giocato 74 partite e segnato 20 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A; la Viola è la squadra con cui conta più gare e più reti nel massimo campionato - l’attaccante del Napoli ha segnato tre gol contro i toscani, due nel 2017 con il Genoa, uno nel 2019 con il Cagliari.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

