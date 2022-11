Questo è uno dei momenti in cui la società dovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell'Atalanta, se valorizzare i giovani si prenderà una direzione, se vincere uno scudetto un'altra. Questa pausa servirà alla società per riflettere e dirmi quale direzione prendere e io lo farò". In conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida È una partita con una storia a sé, sarà complicata per entrambe. Sarà difficile prevedere l'andamento, dobbiamo fare attenzione a tutto. Siamo concentrati sulle caratteristiche dell'Inter: è una squadra di assoluto valore, gioca per vincere il campionato. Quello che ha stravolto un po' è stato il Napoli, ma se fai 10 vittorie di fila è difficile mantenere il passo. C'è questa ossessione di classifica, ma cosa significa? Se batti l'Inter vinci il campionato e se perdi retrocedi? Avete questa ossessione, ma non mi riguarda". ". In conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro l'Inter al Gewiss Stadium, Gian Piero Gasperini lancia un messaggio piuttosto chiaro alla società. Il tecnico dell'Atalanta inquadra così il match contro i nerazzurri di Inzaghi: "".

Sulla sconfitta di Lecce e sul turnover

"Dispiace per Lecce, abbiamo fatto una brutta partita e abbiamo compromesso tutto con quei due minuti che ci hanno sicuramente tolto fiducia. Nella ripresa c'è stata poca lucidità e tanta frenesia. Turnover? A Lecce hanno giocato Pasalic, Malinovskyi, Sportiello, Djimsiti, Soppy e Okoli, se vogliamo solo Ruggeri e Zortea li ho buttati dentro perché mi sembrava il momento giusto. Sono due ragazzi che si allenano con la squadra dal 4 luglio, è stata una scelta ponderata. Nel Lecce giocavano tanti giovani: noi abbiamo fatto una brutta partita, compromessa dagli episodi, ma questi sono tutti giocatori dell'Atalanta, non sono stati presi al bar, hanno giocato già in Serie A lo scorso anno. Si può giocare male e perdere, buttare via la partita perché c'è sempre un avversario, ma rifarei tutto. È andata male, quando si perde è giusto accettare le critiche, ma quella di Lecce non è una pazzia".

Su Gosens che torna a Bergamo da ex

"Stava molto meglio con la maglia dell'Atalanta. Ha avuto un impatto difficile, ma sta recuperando delle posizioni: per tutto quello che ci ha dato possiamo fare il tifo per lui, ma da gennaio".

Sul momento dell'Inter

"Hanno talmente tanta pressione che nell'ultima partita hanno fatto sei gol".

Su De Roon

"Non sarà disponibile, mi auguro che possa esserlo per il Mondiale. È un piccolo infortunio, si metterà a disposizione della Nazionale".

Gasperini: "Sui falli di mano c'è confusione assoluta"

