Poteva essere la serata giusta per agganciare il Milan al secondo posto, si è rivelata invece una serata da dimenticare in fretta. L'Atalanta cade inaspettatamente di fronte a un Lecce coraggioso, organizzato e intraprendente che merita i tre punti e fa un bel passo avanti in classifica portandosi momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione. Al Via del Mare decidono i gol di Baschirotto (28') e Di Francesco (30'), alla Dea non basta il gol di Zapata al 40'. Ripresa a senso unico, ma i salentini di Baroni resistono e conquistano la seconda vittoria stagionale in campionato, la prima in casa.

a breve il report completo del match...

Ad

Serie A Lecce-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 07/11/2022 ALLE 19:50

Il tabellino

LECCE-ATALANTA 2-1

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey (83' Umtiti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (72' Bistrovic), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (64' Oudin), Colombo (72' Ceesay), Di Francesco (63' Banda). All.: Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1) - Sportiello; Djimsiti, Okoli, Ruggeri; Zortea (80' Boga), De Roon (46' Koopmeiners), Ederson, Soppy (46' Maehle); Malinovskyi (80' Hojlund), Pasalic (69' Lookman); Zapata. All: Gasperini.

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

GOL: 28' Baschirotto (L), 30' Di Francesco (L), 40' Zapata (A).

ASSIST: Gonzalez (L, 1-0), Malinovskyi (A, 2-1).

AMMONITI: Pongracic (L), Ruggeri, Koopmeiners (A).

NOTE - Recupero 2'+5'.

Duvan Zapata in Lecce-Atalanta Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

5' CHE OCCASIONE PER L'ATALANTA! Zapata, lanciato da Malinovskyi, arriva a tu per tu con Falcone e calcia col sinistro: conclusione un po' strozzata, si salva il portiere del Lecce.

16' LECCE PERICOLOSO - Gendrey dalla destra, cross teso sul primo palo per la deviazione di prima intenzione di Colombo che spedisce sul fondo: buona chance per i salentini.

28' GOOOOOOLLLL DEL LECCE! BASCHIROTTO! 1-0! Corner corto da destro, Strefezza crossa a centro area dove Blin fa da torre per l'incornata vincente di Baschirotto che anticipa anche Colombo e trafigge Sportiello. Lecce avanti! Assist di Blin.

30' GOOOOOOLLLL DEL LECCE! DI FRANCESCO! 2-0! Blackout della difesa dell'Atalanta, Di Francesco si invola sulla sinistra, evita Sportiello in dribbling e insacca a porta vuota per il raddoppio della squadra di Baroni. Clamoroso al Via del Mare!

Il Lecce esulta dopo un gol all'Atalanta Credit Foto Imago

40' GOOOOOOOLLLL DELL'ATALANTA! ZAPATA! 2-1! Malinovskyi in verticale per il colombiano che, tutto solo davanti a Falcone, insacca con un rasoterra di destro. Assist di Malinovskyi e partita che si riapre.

74' MALINOVSKYI VICINO AL 2-2! Gran sinistro dai venti metri, palla che esce di un niente alla sinistra di Falcone che si era allungato in tuffo ma probabilmente non ci sarebbe arrivato.

79' KOOPMEINERS SI DIVORA IL 2-2! Il centrocampista, tutto solo davanti a Falcone, calcia con il sinistro ma spara alto. Occasione colossale per l'Atalanta.

Da Barella a Kvara e Mbappé: la Top 11 della fase a gironi

Serie A Palomino assolto dalle accuse di doping: può tornare in campo 07/11/2022 ALLE 16:23